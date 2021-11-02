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"الهريفي" يعلن اعتزاله تشجيع النصر (فيديو)

منذ 41 دقيقة
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"الهريفي" يعلن اعتزاله تشجيع النصر (فيديو)

نواف السالم (صدى):
أعلن فهد الهريفي لاعب النصر السابق، اعتزاله الكامل عن نادي النصر تشجعيًا وتحليليًا أو نقدًا، مطالبًا بضرورة إجراء تحقيقات فيما نٌسب إليه من تصريحات عن تحريضه لاعب النصر عبدالرزاق حمدالله ضد "تاليسكا".

وقال "الهريفي" في حديثه: "أعلن اعتزالي الكامل عن نادي النصر سأبتعد تشجعيًا أو تحليليًا أو نقدًا أو كأنه غير موجود بحياتي .. سأعتزل نادي النصر وجماهيره وسأترك لكم الإخلاص وكل شئ .. هم الخبراء وهم اللي ينصحون".

وتابع "الهريفي" باكيًا: "تعبت من القريب ومن كل شئ واتحملت كتير وأنا الآن استسلم وكفاية ولا عاد تسوا مؤمرات ولا ترسلوا أحد وأتمنى بعض الجهات التانية تساعدني لأني انظلمت وأبغى تحقيق على أعلى مستوى".

واستكمل لاعب النصر حديثه غاضبًا: "أسطورة النادي يهمه مصلحة ناديه وينتقد أخطاء تسويها الإداره ومدير الكره ويقول كلمة الحق ولايخشا أياً كان ! لكن المطبلون لايريدون هالشي .. شلة صفقوا وانتم ساكتين مايبون اللي ينورهم ويرشدهم ويضع النقاط ع الحروف .. لك الله يافهد".

ويأتي ذلك على خلفية تصريحات "المريسل" التي نشرتها "صدى"، والتي قال خلالها أن الهريفي تواصل مع حمدالله وعبدالفتاح عسيري، وحرضهما ضد تاليسكا بقوله: "انتبهوا لا يصير نجم عليكم".

فيما نفى "الهريفي" هذه التصريحات وأكد أنه لم يتواصل مع "حمدالله" إلا مرة واحدة، واستشهد بتواجد طلال الرشيد وعدة أشخاص بالمجلس.

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النصر
فهد الهريفي
المريسل
عبدالرزاق حمدالله
تاليسكا
طلال الرشيد
اعتزال الهريفي تشجيع النصر

التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
لا يهمونك انا مجنونك عدد التعليقات : 667
منذ 28 دقيقة
من متى اسطورة لكون من يوم كرمك الإتحاد الاسيوي بمزهرية وصدقت ياتحفة عمومآ زيك زي مسيلمة الكذاب اليوم يعتزل وبالليل يرجع ثاني موفق

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أحدث التعليقات

ابو فهد
التصويت والحكام والمحللين عطو الاهلي 57٪ التصويت ومن يستحق الفوز والهلال 27٪
رااايق
ههههههههههههههههه **
ابوعبدالله الحمود
حسبي الله عليه جعل يده القطع
واضح ***وصريح
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه،،
واطي القواطي
نادي وضيع من يوم تأسس إن شاء الله دوم من جرف لدحديره

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