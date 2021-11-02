طلال الرشيد يضع "الهريفي" في موقف محرج بعد طلب شهادته في تحريض حمدالله

نواف السالم (صدى):
وضع طلال الرشيد عضو شرف نادي النصر، فهد الهريفي لاعب النصر السابق، في موقف محرج بعد طلب الأخير شهادته فيما تم تداوله من تحريضه للاعب لنصر عبدالرزاق حمدالله ضد تاليسكا.
وقال "الهريفي" لـ "الرشيد" أثناء طلب شهادته: "أنت تعرفني كويس يا أبوعبدالله .. تشك إني ممكن أكلم لاعبية وأسوي مثل ذلك".
ورد "الرشيد" قائلاً: "أنت في الفترة الأخيرة صاير منطلق بشكل غير طبيعي أنا والله ما أدري الحقيقة.. والكلام سمعته لكن صحيح أو لا ما أدري وأنا مو معاك 24 ساعة حتى أعرف".
ووضع هذا التصريح "الهريفي" في موقف محرج ليرد غاضبًا: "يا رجل خاف ربك ليش طلع الكلام الآن وبيني وبينهم الله في هذا الكلام اللي ادعوه علي".
ويأتي ذلك على خلفية تصريحات "المريسل" التي نشرتها "صدى"، والتي قال خلالها أن الهريفي تواصل مع حمدالله وعبدالفتاح عسيري، وحرضهما ضد تاليسكا بقوله: "انتبهوا لا يصير نجم عليكم".
فيما نفى "الهريفي" هذه التصريحات وأكد أنه لم يتواصل مع "حمدالله" إلا مرة واحدة، واستشهد بتواجد طلال الرشيد وعدة أشخاص بالمجلس.
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