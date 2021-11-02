الهريفي يرفض مواجهة المريسل: عندي أشياء كثيرة ما أقدر أقولها

ماجد محمد (صدى):
رفض لاعب النصر السابق فهد الهريفي مواجهة الإعلامي عبدالعزيز المريسل، بشأن تصريحات الاخير التي اتهمه فيها بالتحريض ضد النصر.
وقال الهريفي: "وعدت نفسي أن أترفع عن أي شيء، في بعض الأمور يجرونك، وأنا أقدر أقول ماذا قيل وقال لكن عيب، وعندي أشياء كثيرة ما أقدر أقولها".
وأشار الهريفي إلى أنه كان ينتقد كل إدارات النصر السابقة، مبديا استغرابه من موقف المريسل الذي كان من أقرب أصدقاءه.
يذكر أن المريسل طلب أكثر من مرة الدخول في نقاش مع الهريفي، والرد على تصريحاته وما دار بينه وبين لاعبي النصر، وتحريضه لهم ضد تاليسكا، لكنه الهريفي رفض، مطالبا بالتحقيق مع المريسل.
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