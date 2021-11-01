الهريفي ينفي تصريحات المريسل: حسبي الله ونعم الوكيل

ماجد محمد (صدى):
رد لاعب النصر السابق فهد الهريفي على تصريحات الإعلامي عبدالعزيز المريسل، والتي اتهمه فيها بتحريض لاعب النصر عبدالرزاق حمدالله ضد تاليسكا.
وقال الهريفي في رده: "أقسم بالله لم اتصل على عبدالرزاق حمدالله إلا مرة واحدة، وكان متواجدا طلال الرشيد ومتواجد عدة أشخاص بالمجلس وتحدثت مع حمدالله عن مايفيد النصر".
وأضاف: "حسبي الله ونعم الوكيل، أقسم بالله العظيم أني لا أملك أي رقم من لاعبين النصر سوى عبدالرزاق حمدالله و اتصلت عليه مره واحده فقط بداية الموسم في موضوع غير الذي ذٌكر".
وطالب الهريفي بفتح تحقيق بخصوص تصريحات المريسل، مؤكدا أن كل ما ذُكر عنه غير صحيح، ومجرد افتراءات.
يأتي ذلك ردا على تصريحات المريسل التي نشرتها "صدى"، والتي قال خلالها أن الهريفي تواصل مع حمدالله وعبدالفتاح عسيري، وحرضهما ضد تاليسكا بقوله: "انتبهوا لا يصير نجم عليكم".
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