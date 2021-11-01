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الهريفي ينفي تصريحات المريسل: حسبي الله ونعم الوكيل

منذ ساعة
1999
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الهريفي ينفي تصريحات المريسل: حسبي الله ونعم الوكيل

ماجد محمد (صدى):
رد لاعب النصر السابق فهد الهريفي على تصريحات الإعلامي عبدالعزيز المريسل، والتي اتهمه فيها بتحريض لاعب النصر عبدالرزاق حمدالله ضد تاليسكا.

وقال الهريفي في رده: "أقسم بالله لم اتصل على عبدالرزاق حمدالله إلا مرة واحدة، وكان متواجدا طلال الرشيد ومتواجد عدة أشخاص بالمجلس وتحدثت مع حمدالله عن مايفيد النصر".

وأضاف: "حسبي الله ونعم الوكيل، أقسم بالله العظيم أني لا أملك أي رقم من لاعبين النصر سوى عبدالرزاق حمدالله و اتصلت عليه مره واحده فقط بداية الموسم في موضوع غير الذي ذٌكر".

وطالب الهريفي بفتح تحقيق بخصوص تصريحات المريسل، مؤكدا أن ‏كل ما ذُكر عنه غير صحيح، ومجرد افتراءات.

يأتي ذلك ردا على تصريحات المريسل التي نشرتها "صدى"، والتي قال خلالها أن الهريفي تواصل مع حمدالله وعبدالفتاح عسيري، وحرضهما ضد تاليسكا بقوله: "انتبهوا لا يصير نجم عليكم".

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النصر
فهد الهريفي
عبدالعزيز المريسل
عبدالفتاح عسيري
عبدالرزاق حمدالله
تاليسكا

التعليقات

winner4ever
winner4ever عدد التعليقات : 106
منذ ساعة
وطالب الهريفي بفتح تحقيق بخصوص تصريحات المريسل، مؤكدا أن ‏كل ما ذُكر عنه غير صحيح، ومجرد افتراءات.!!!!!

مع احترامي الشديد لك ابوسطام ، لوكنت واثق من نفسك و متأكد انك ما ذكرت هذا الكلام إذاً لماذا لا تتقدم للجهات المعنية وترفع قضية على المريسيل !!!

سؤال من أول السطر ، بلاش حلف

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أحدث التعليقات

ابوبدر
وش استفدنا من هالايقاف وتراجعه عن اعطائنا حقنا بالمباراة مع الهلال والتبع الاتحاد واقصاء الاهلي عن كل بطولات الدوري لم يكن جديد خصوصا اذا...
مشلتت
يا رجال محد درا عنكً
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه برحمته الواسعه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
ام انس
اذا انقطعت المساعدات لهم انقطعت الالسن
winner4ever
وطالب الهريفي بفتح تحقيق بخصوص تصريحات المريسل، مؤكدا أن ‏كل ما ذُكر عنه غير صحيح، ومجرد افتراءات.!!!!! مع احترامي الشديد لك ابوسطام ، لوكنت...

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