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المريسل يواجه الهريفي ويكشف سرًا كبيرًا

منذ 3 ساعات
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المريسل يواجه الهريفي ويكشف سرًا كبيرًا

نواف السالم (صدى):
صرح الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، بأنه سيكشف سرا من أسرار لاعب النصر والمنتخب الوطني السابق فهد الهريفي.

وقال المريسل: "من الأسرار التي أريد أن اواجه بها الهريفي، أنه اتصل باللاعب عبدالرزاق حمدالله وأثنى عليه ومدحه، ثم قال له ترى النادي ما يريدونك ويحاربونك والحركة اللي سواها حسين عبدالغني في مباراة ضمك مقصودة ويريدون تطفيشك".

ووجه المريسل سؤالا للهريفي قائلا: "هل هذا كلام شخص يريد مصلحة نادي النصر؟"، مشيرًا إلى أنه أيضا قام بشحن حمدالله ضد تاليسكا.

وأضاف: "الهريفي قال لحمدالله إياك يصير تاليسكا نجم عليك انتبه، وكذلك اتصل بعبد الفتاح عسيري، وقال له الكلام ذاته".

وشدد المريسل على تحمله مسؤولية تصريحاته، قائلا: "أنا أقول هذا الكلام ومسؤول عنه"، مشيرا إلى أن الهريفي له حق الرد على حديثه.

ويشهد فريق النصر، أزمة داخلية فجرها اللاعب عبد الفتاح عسيري، بعد حديثه عن وجود أفضلية لدى المدربين بالاعتماد على اللاعب الأجنبي أكثر من المحلي حتى وإن كان الأجنبي في أسوأ حالاته الفنية.

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النصر
فهد الهريفي
عبدالعزيز المريسل
دوري المحترفين
عبدالفتاح عسيري
تاليسكا

التعليقات

نصراوي الشرقيه
نصراوي الشرقيه عدد التعليقات : 29
منذ 3 ساعات
ام زكي
خاتفففففففففوووووووه ه ه ه عليك
نخام على وجهك بحجم بومتك

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أحدث التعليقات

السيف
على الله بس😂😂😂
بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه
كفو عليك يانواف
حارس رائع ورجولي والكويتيين كانوا يضيعون الوقت بطريقه مستفزه وغير رياضيه
الصقر الجارح
هذا إبليس المسرح أعوذ بالله من شياطين الجن والأنس
ابوبدر
وش استفدنا من هالايقاف وتراجعه عن اعطائنا حقنا بالمباراة مع الهلال والتبع الاتحاد واقصاء الاهلي عن كل بطولات الدوري لم يكن جديد خصوصا اذا...

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