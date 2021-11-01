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تاليسكا يعيش أيامه الأخيرة مع النصر "فيديو"

منذ ساعتين
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تاليسكا يعيش أيامه الأخيرة مع النصر "فيديو"

طلال الغامدي (صدى):
ذكر الإعلامي البرازيلي نيكولا، أن اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا محترف النصر يعيش أيامه الأخيرة مع الفريق.

وأوضح نيكولا، أن سبب قرب رحيل اللاعب بسبب الرواتب المتأخرة وأيضا وجود مشاكل داخلية مع بعض اللاعبين السعوديين على الأجانب.

وأشار إلى أن محترف النصر، من المرجح أن يعود لصفوف نادي باهيا  البرازيلي بعد فسخ عقده بالتراضي مع نادي النصر.

وتعد الأحداث التي مر بها نادي النصر بعد الخروج الآسيوي من الهلال وأن الأجواء لا تسير بشكل جيد.

وكان اللاعب عبد الفتاح عسيري أثار الجدل، بعد حديثه عن وجود أفضلية لدى المدربين بالاعتماد على اللاعب الأجنبي أكثر من المحلي حتى وإن كان الأجنبي في أسوأ حالاته الفنية.

ورد تاليكسا على تصريحات عسيري ثم حذف التغريدة سريعا، والتي قال خلالها: "إن أردت لعب 90 دقيقة، عليك أن تتدرب وتُكرس نفسك لهذا النادي، وألا تتظاهر بالإصابات حتى لا تلعب المباريات كون الفريق يمر بلحظات سيئة، احترمنا نحن الأجانب الذين نعمل هنا بجد لنمنح النادي الأفضل".

 

الهلال
الآسيوية
نيكولا
أندرسون تاليسكا  النصر

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2871
منذ ساعة
وين راحت ها ها ها ها ها انا فقراوي،،، طيب اسمع،،، ها ها ها ها ها،،، الآسيوية صعبة قوية،،، ها ها ها طلعت مقلب،،، ها ها ها البليهي بارك،،،، ها ها ها ها ها الجحفلي،،،، ها ها ها في اللي ما يردك

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب .. يبعت لك اللي تتمنينه ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ، بارك الله فيك ......
ABO A7MD
الله يعز دولتنا المملكة العربية السعودية ولايعز عليها ، ويحفظ ديننا ووطننا وولاة أمرنا .
ابو محمد 😎 ✍️
صح لسانتز باالكلمة اللي قايلتهاا .. هلا بـ ام العياااااااااال ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههه .. .. استهبال واستخبااااااااااال ..

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