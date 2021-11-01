تاليسكا يعيش أيامه الأخيرة مع النصر "فيديو"

طلال الغامدي (صدى):
ذكر الإعلامي البرازيلي نيكولا، أن اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا محترف النصر يعيش أيامه الأخيرة مع الفريق.
وأوضح نيكولا، أن سبب قرب رحيل اللاعب بسبب الرواتب المتأخرة وأيضا وجود مشاكل داخلية مع بعض اللاعبين السعوديين على الأجانب.
وأشار إلى أن محترف النصر، من المرجح أن يعود لصفوف نادي باهيا البرازيلي بعد فسخ عقده بالتراضي مع نادي النصر.
وتعد الأحداث التي مر بها نادي النصر بعد الخروج الآسيوي من الهلال وأن الأجواء لا تسير بشكل جيد.
وكان اللاعب عبد الفتاح عسيري أثار الجدل، بعد حديثه عن وجود أفضلية لدى المدربين بالاعتماد على اللاعب الأجنبي أكثر من المحلي حتى وإن كان الأجنبي في أسوأ حالاته الفنية.
ورد تاليكسا على تصريحات عسيري ثم حذف التغريدة سريعا، والتي قال خلالها: "إن أردت لعب 90 دقيقة، عليك أن تتدرب وتُكرس نفسك لهذا النادي، وألا تتظاهر بالإصابات حتى لا تلعب المباريات كون الفريق يمر بلحظات سيئة، احترمنا نحن الأجانب الذين نعمل هنا بجد لنمنح النادي الأفضل".