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فهد الهريفي يطرد المريسل من مساحته

منذ 5 ساعات
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فهد الهريفي يطرد المريسل من مساحته

ماجد محمد (صدى):
طرد فهد الهريفي، لاعب نادي النصر،الإعلامي عبدالعزيز المريسل، من "مساحة space" عبر موقع تويتر، وذلك بعد خلافات بين الطرفين خلال الأيام الأخيرة.

وقال فهد الهريفي : "30 ألف في المساحة، وسأسوي إزالة لـ" المريسل " بتمنى مايرجع تاني ".

وكان قد انضم أكثر من 50ألفا لمساحة زامل القحطاني بهدف الاستماع لمناظرة بين الهريفي والمريسل، لكن الأول طلب إبعاد المريسل قبل الانضمام.

ويذكر أن المريسل قد طلب مناظرة الهريفي للرد على انتقادات الأخير لإدارة نادي النصر الحالية، بعد خروج النصر من دوري أبطال آسيا أمام الهلال ثم تعادله مؤخرا أمام الاتفاق في الدوري المحلي.

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النصر
الهريفي
دوري أبطال آسيا
المريسل

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2875
منذ 5 ساعات
الله يشغلكم في أنفسكم
زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2194
منذ 5 ساعات
الله مستعان
الحمد لله اني هلالي
وعودنا على المنصات
وترك للاخرين الصياح ونباح
ايش تاريخهم عشان يزعلون على اسيا
٦٠سنه ماقد حصلوا عليها
وقفت الان عشان الهلال جلدهم
لاتسري نفسك زعلان ياقوطي
راجع نفسك تراى قاعد تشجع نصر القراطيس
اسم خاص
اسم خاص عدد التعليقات : 2
منذ 11 دقيقة
‏وعلى الظالم تدور الدوائر
ولايحيق المكر السيء إلا بأهله

‎فهد_الهريفي ماخلى قناة ولا منصة إلا ويستنقص فيها ‎سامي الجابر ويحاول تقزيمه

وبكل القنوات الخليجية يطلع يشكك ببطولات ‎الهلال

والزعماء يترفعون عن الرد عليه ..
دارت الدوائر وجاه من ينزل معه للمستنقع الخاص فيه ويعلمه قدره وقيمته

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أحدث التعليقات

شمس الحقيقة
الله يكفيك شرها
زائــــر
مادام لكم 50 ولنا 50 فلابأس...؟؟؟!!!!
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم من مات ويشفي من اصيب .. آمين .. .. اياكم والسرعة وتجاوز الأنظمة والأناااة .. اعط كل ذي حق حقه ...
د محمد ماجد بخش
يا أهل الإمارات.. كنتم على الرمال تعيشون واليوم على برادة الذهب تمشون .. فأشكروا الآء الرحمن
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