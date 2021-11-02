فهد الهريفي يطرد المريسل من مساحته

ماجد محمد (صدى):
طرد فهد الهريفي، لاعب نادي النصر،الإعلامي عبدالعزيز المريسل، من "مساحة space" عبر موقع تويتر، وذلك بعد خلافات بين الطرفين خلال الأيام الأخيرة.
وقال فهد الهريفي : "30 ألف في المساحة، وسأسوي إزالة لـ" المريسل " بتمنى مايرجع تاني ".
وكان قد انضم أكثر من 50ألفا لمساحة زامل القحطاني بهدف الاستماع لمناظرة بين الهريفي والمريسل، لكن الأول طلب إبعاد المريسل قبل الانضمام.
ويذكر أن المريسل قد طلب مناظرة الهريفي للرد على انتقادات الأخير لإدارة نادي النصر الحالية، بعد خروج النصر من دوري أبطال آسيا أمام الهلال ثم تعادله مؤخرا أمام الاتفاق في الدوري المحلي.
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