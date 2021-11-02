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جستنيه: الهريفي رئيسا للنصر

منذ 8 ساعات
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جستنيه: الهريفي رئيسا للنصر

طلال الغامدي (صدى):
توقع الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، أن يتم تعيين لاعب النصر السابق فهد الهريفي رئيسا للنادي في وقت ما.

وقال جستنيه: "عندي إحساس أنه في يوم من الأيام وربما قريباً الكابتن القدير فهد الهريفي سوف يتم تزكيته رئيساً لنادي النصر".

وتابع: "سيكون له دور كبير وبارز في إيجاد نقطة تحول في مسيرة هذا الكيان الكبير لم يسبق أن تحققت على مدى تاريخه وكل من اختلفوا معه سيلتفون حوله"، مدشنا وسم "الهريفي رئيسا للنصر".

وجاءت تصريحات جستنيه في أعقاب الأزمة التي اشتعلت بين الهريفي وعبدالعزيز المريسل، ومهاجمته من قبل الأخير، واتهامه بالتحريض ضد النصر.

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النصر
فهد الهريفي
عدنان جستنيه
رئيس النصر

التعليقات

ساهر
ساهر عدد التعليقات : 3131
منذ ساعتين
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
kkkk
kkkk عدد التعليقات : 653
منذ ساعة
اتوقع حسن
kkkk
kkkk عدد التعليقات : 653
منذ ساعة
اتوقع حسن مله
Zoolعالمي
Zoolعالمي عدد التعليقات : 498
منذ 31 دقيقة
مثل يوم ترشح نفسك لرئاسه الاتحاد هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه فين الجكيت يا واد
ابو سلمان
ابو سلمان عدد التعليقات : 1
منذ 24 دقيقة
والله من الافضل يستلم الاداره ويطرد الابواق المؤثره التي مامنها ايه فائده عدا البلبله وتشتيت الكيان يستلمونه ابناء النادي الذين خدموه سابقا ولا سوق يذدخرون اي جهد لخدمته .
بــلـــــيـــــهي بـــــــارك (راكـــــز الــــــرايـــــــة)
بــلـــــيـــــهي بـــــــارك (راكـــــز الــــــرايـــــــة) عدد التعليقات : 3131
منذ 23 دقيقة
يطقطق ابو جسااااا هههههههه

هاهاهاهاهاهاها انا نصرواي

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييف..
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههخوش هديه .. هذا لو صحت السالفه ......
حماده سهيل حسن الشنقيطي
الفروض من زمان

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