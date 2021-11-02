جستنيه: الهريفي رئيسا للنصر

طلال الغامدي (صدى):
توقع الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، أن يتم تعيين لاعب النصر السابق فهد الهريفي رئيسا للنادي في وقت ما.
وقال جستنيه: "عندي إحساس أنه في يوم من الأيام وربما قريباً الكابتن القدير فهد الهريفي سوف يتم تزكيته رئيساً لنادي النصر".
وتابع: "سيكون له دور كبير وبارز في إيجاد نقطة تحول في مسيرة هذا الكيان الكبير لم يسبق أن تحققت على مدى تاريخه وكل من اختلفوا معه سيلتفون حوله"، مدشنا وسم "الهريفي رئيسا للنصر".
وجاءت تصريحات جستنيه في أعقاب الأزمة التي اشتعلت بين الهريفي وعبدالعزيز المريسل، ومهاجمته من قبل الأخير، واتهامه بالتحريض ضد النصر.
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