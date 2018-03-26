المالكي يوضح ملابسات قرار إنهاء مشاركة قطر في التحالف

فهمي محمد(صدى):

أكد المتحدث باسم التحالف، العقيد الطيران الركن تركي المالكي، أن مشاركة قطر كانت بقرار سياسي، وإنهاءها كان بقرار سياسي.

وقال المالكي، ردًا على سؤال لمراسلة ” العربية.نت ” في مؤتمر صحافي بالرياض، اليوم الإثنين، إن مشاركة قطر كانت بقرار سياسي، وإنهاءها كان بقرار سياسي، وإذا ما توقفت إيران عن تزويد الحوثيين بالسلاح فيصبح اليمن بخير.

وكانت قيادة التحالف العربي الذي يقوم بعملية ” عاصفة الحزم ” في اليمن، في العام السابق إنهاء مشاركة قطر في التحالف، متهمة الدوحة بـ ” ممارسات تعزز الإرهاب ” .