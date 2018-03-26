المالكي: استخدام الحوثيين لمطار صنعاء مخالفة صارخة

فهمي محمد(صدى):

قال المتحدث باسم التحالف، العقيد الطيران الركن تركي المالكي، إن استخدام الحوثيين لمطار صنعاء الدولي كثكنة عسكرية يشكل مخالفة صارخة لقواعد القانون الدولي والإنساني، ما يعرض طائرات الإغاثة إلى خطر الاستهداف.

وأكد المالكي خلال مؤتمر صحافي بالرياض، اليوم الإثنين، أن التحالف رصد صواريخ إيرانية من نوع ” قيام ” كان الحوثيون يخططون لإطلاقه على السعودية في يوم المملكة الوطني.

وأشار المالكي، إلي أن العالم يواجه خطر دعم الميليشيات والمنظمات الإرهابية والجريمة المنظمة بالصواريخ الباليستية.