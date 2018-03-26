المالكي: استخدام الحوثيين لمطار صنعاء مخالفة صارخة
قال المتحدث باسم التحالف، العقيد الطيران الركن تركي المالكي، إن استخدام الحوثيين لمطار صنعاء الدولي كثكنة عسكرية يشكل مخالفة صارخة لقواعد القانون الدولي والإنساني، ما يعرض طائرات الإغاثة إلى خطر الاستهداف.
وأكد المالكي خلال مؤتمر صحافي بالرياض، اليوم الإثنين، أن التحالف رصد صواريخ إيرانية من نوع ” قيام ” كان الحوثيون يخططون لإطلاقه على السعودية في يوم المملكة الوطني.
وأشار المالكي، إلي أن العالم يواجه خطر دعم الميليشيات والمنظمات الإرهابية والجريمة المنظمة بالصواريخ الباليستية.
متقاعد على قيد الحياة[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 3 ساعات
الحل بسيط
اذا الحوثي ارسل علينا صواريخ ارسلو على طهران العاصمة مثلها …