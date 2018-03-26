بالفيديو والصور.. التحالف يعرض أدلة تزويد إيران الحوثيين بالصواريخ

فهمي محمد(صدى):

عرض المتحدث باسم التحالف، العقيد الطيران الركن تركي المالكي، صاروخًا هربته طهران إلى الميليشيات الانقلابية، وتم ضبطه في اليمن، وظهر عليه كتابة بالفارسية، موضحًا أن التحالف تمكن من ضبط شحنة صواريخ إيرانية في اليمن من نوع ” صياد ” وحال دون إطلاقها.

وقال المالكي خلال مؤتمر صحافي بالرياض، إن استخدام الحوثيين لمطار صنعاء الدولي كثكنة عسكرية يشكل مخالفة صارخة لقواعد القانون الدولي والإنساني، ما يعرض طائرات الإغاثة إلى خطر الاستهداف.

وأشار المالكي إلى أن التحالف رصد صواريخ إيرانية من نوع ” قيام ” كان الحوثيون يخططون لإطلاقه على السعودية في يوم المملكة الوطني.