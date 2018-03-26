التحالف: يعرض بقايا صواريخ إيرانية أطلقها الحوثيون على المملكة

نايف السالم(صدى):

أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن صواريخ الحوثي انتهاك صريح للقانون الدولي باستهداف مناطق مدنية.

وأضاف في مؤتمر صحافي، أن امتلاك ميليشيات الحوثي الإرهابية لصواريخ بالستية تطور خطير، مؤكدا أن اليمن عانى من تدخلات إيران ودعمها لميليشيات الحوثي الانقلابية.

وعرض بقايا صواريخ إيرانية أطلقها الحوثيون على السعودية، مضيفا أنه تم ضبط صواريخ من نوع «صياد» إيرانية الصنع قبل وصولها للحوثيين.