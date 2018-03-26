المالكي: العالم يواجه خطر دعم الميليشيات بالصواريخ الباليستية
قال المتحدث باسم التحالف، العقيد الطيران الركن تركي المالكي، إن التحالف سيستمر في دعم جهود الإغاثة في اليمن، مؤكداً أن للملكة حق الرد على إيران في الوقت والشكل المناسب، الحق الذي يكفله القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.
ودعا المالكي خلال مؤتمر صحافي بالرياض، اليوم الإثنين، مجلس الأمن لمحاسبة إيران على خرقها القانون الدولي. وأشار المتحدث بيده إلى صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على الرياض وقال إنه ” إيراني من نوع قيام ” .
واعتبر المالكي أن العالم يواجه خطر دعم الميليشيات والمنظمات الإرهابية والجريمة المنظمة بالصواريخ الباليستية.
متقاعد على قيد الحياة[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 3 ساعات
الحل بسيط
اذا الحوثي ارسل علينا صواريخ ارسلو على طهران مثلها حتى تتوقف عن اعطاء الحوثي صواريخ………
alfahd42[ عدد التعليقات: 15413 ] نشر منذ 3 ساعات
الله ينصرنا عليهم