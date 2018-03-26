المالكي: العالم يواجه خطر دعم الميليشيات بالصواريخ الباليستية

فهمي محمد(صدى):

قال المتحدث باسم التحالف، العقيد الطيران الركن تركي المالكي، إن التحالف سيستمر في دعم جهود الإغاثة في اليمن، مؤكداً أن للملكة حق الرد على إيران في الوقت والشكل المناسب، الحق الذي يكفله القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

ودعا المالكي خلال مؤتمر صحافي بالرياض، اليوم الإثنين، مجلس الأمن لمحاسبة إيران على خرقها القانون الدولي. وأشار المتحدث بيده إلى صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على الرياض وقال إنه ” إيراني من نوع قيام ” .

واعتبر المالكي أن العالم يواجه خطر دعم الميليشيات والمنظمات الإرهابية والجريمة المنظمة بالصواريخ الباليستية.