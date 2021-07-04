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بالفيديو .. متحدث " الموارد البشرية ": نستهدف توفير أكثر من 200 ألف وظيفة بنهاية العام الحالي

منذ 11 دقيقة
1236
بالفيديو .. متحدث " الموارد البشرية ": نستهدف توفير أكثر من 200 ألف وظيفة بنهاية العام الحالي

الرياض (صدى):
قال متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، أن قرارات التوطين في مختلف القطاعات تستهدف توفير أكثر من 200 ألف فرصة وظيفية في نهاية العام الحالي.

وأضاف أن الوزارة استهدفت عدة مهن منها المهن الهندسية الذي ساهم في توظيف 13 أفضل مواطن، كما استفاد نحو 15 ألف مواطن بقرار توطين مهن المحاسبة، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

ونبه بأن خطة التوطين تسير وفق ما تم التخطيط لها، مستشهدًا على صحة ذلك بتحقيق نسبة المستهدف من قرار توطين طب الأسنان والصيدلة، مضيفا أن الوزارة تقوم بدراسة سوق العمل جيدًا قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالتوطين.

يذكر أن الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت اليوم توطين عدة مهن وأنشطة منها الاستشارات القانونية ، ومكاتب المحاماة، والتخليص الجمركي ومدارس تعليم قيادة المركبات.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
الحالمي،، والله الزعيم ما ياخذ المتردية والنطيحة زيكم ههههههه قال أحمد موسى وفارشين سجاد احمر الفقراوي يبقى فقراوي مشتق من الفقر فقر البطولات والأخلاق...
ع. س. ع
خطف!! الله وأكبر من هذا الفلتة؟؟ دايم فريق الفقر لا بد يسوي اكشن؟؟ لاعب فاشل ومقلب وحرام يلعب حتى في الحواري،، قال خطف قال،،...
عالمي
رجع يلعب في اروبا ويدور الفار يحسب نفسه في السعوديه يقدر يمشيها له الهلال هنا اوربا كسر ظهر؟ بره
المهم
الله يرحم الملك عبدالله
السالم
رح شق التيك توك والسناب تعرض فيه الوحده مؤخرتها لا حياء من الله ولاخجل من الناس..سلمت أناملك يالطيب

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