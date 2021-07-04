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توطين المهن القانونية في القطاع الخاص

منذ 14 دقيقة
1273
توطين المهن القانونية في القطاع الخاص

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم عن 6 قرارات تستهدف توطين 40 ألف فرصة وظيفية في مهن وأنشطة هامة وحيوية.

وشمل التوطين المهن القانونية في القطاع الخاص والذي جاء على النحو التالي:

‏- بنسبة 50٪ اعتباراً من 1443/5/26ھ.

‏- بنسبة 70٪ اعتباراً من 1444/5/26ھ.

‏للمهن المستهدفة: (مستشار قانوني نظم عامة / خاصة - أخصائي عقود - كاتب شؤون قانونية).

‏- الحد الأدنى للرواتب (5,500 ريال).

ونشرت صحيفة "صدى" منذ قليل خبرًا يفيد إعلان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ، إصدار ستة قرارات وزارية جديدة لتوطين عدة مهن وأنشطة تستهدف توفير أكثر من 40 ألف وظيفة.

وتشمل "الاستشارات القانونية ، ومكاتب المحاماة، والتخليص الجمركي، والأنشطة العقارية، وقطاع السينما، ومدارس تعليم قيادة المركبات، والمهن الفنية والهندسية" مشيراً إلى أن خطة العام الجاري تستهدف توفير أكثر من 203 آلاف وظيفة .

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أحدث التعليقات

ابو محمد
اذا لم تحترم علماء ولم تحترم شعب ولم تقمع اهل فسوق فاعلم بإن ماحل بغيرك سوف يصلك.. اللهم ردنا إليك ردا جميلا وارزق حكامنا...
ابو محمد 😎 ✍️
يا للهباله ..
منصور
جزاك الله خيرا
ابتهاج
انا ابتهاج امي اجنبية وابويا سعودي يسمح لي بزواج من عسكري سعودي
ابتهاج
انا سعوديه بس امي اجنبية وابويا جيزانيه . يسمح لي بزواج من عسكري سعودي

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