توطين المهن القانونية في القطاع الخاص

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم عن 6 قرارات تستهدف توطين 40 ألف فرصة وظيفية في مهن وأنشطة هامة وحيوية.
وشمل التوطين المهن القانونية في القطاع الخاص والذي جاء على النحو التالي:
- بنسبة 50٪ اعتباراً من 1443/5/26ھ.
- بنسبة 70٪ اعتباراً من 1444/5/26ھ.
للمهن المستهدفة: (مستشار قانوني نظم عامة / خاصة - أخصائي عقود - كاتب شؤون قانونية).
- الحد الأدنى للرواتب (5,500 ريال).
ونشرت صحيفة "صدى" منذ قليل خبرًا يفيد إعلان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ، إصدار ستة قرارات وزارية جديدة لتوطين عدة مهن وأنشطة تستهدف توفير أكثر من 40 ألف وظيفة.
وتشمل "الاستشارات القانونية ، ومكاتب المحاماة، والتخليص الجمركي، والأنشطة العقارية، وقطاع السينما، ومدارس تعليم قيادة المركبات، والمهن الفنية والهندسية" مشيراً إلى أن خطة العام الجاري تستهدف توفير أكثر من 203 آلاف وظيفة .
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