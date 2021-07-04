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"الموارد البشرية" توضح تفاصيل توطين نشاط التخليص الجمركي والمهن المستثناة بقطاع السينما

منذ 31 دقيقة
1469
"الموارد البشرية" توضح تفاصيل توطين نشاط التخليص الجمركي والمهن المستثناة بقطاع السينما

الرياض (صدى):
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم، الأحد، الدليل الإجرائي لقراري توطين السينما ونشاط ومهن التخليص الجمركي.

وبينت الوزارة في الدليل الإجرائي الخاص بالسينما أن المرحلة الأولى من تنفيذ القرار ينص على قصـر العمل على المواطنين السعوديين بنسبة 100% في أنشـطة و دور عرض الأفلام السينمائية وجميع الأنشطة التابعة لها المندرجة تحت أنشـطة إنتاج الافلام والبرامج التلفزيونية والتسجيلات الصـوتية.

كما شمل ذلك أيضا نشـر الموسيقى في مهن المبيعات المتضمنة مبيعات المشروبات والأطعمة داخل السينما، ومبيعات التجزئة داخل السينما، والمهن الإشرافية داخل السينما.

وأوضح الدليل استثناء بعض المهن من نسب التوطين، حيث نص على ألا يتجاوز عدد العمالة الوافدة نسبة 15% من مجموع العاملين في المنشأة، وفي حال كان مجموع العاملين في المنشأة أقل من عشرة عاملين يسمح للمنشأة بوجود عدد عامل وافد واحد كحد أقصى بشرط وجود عامل سعودي واحد كحد ادنى في المنشاة، وذلك للمهن التالية (مشغل جهاز عرض سينمائي، كبير الطهاة، عامل تشغيل جهاز الصوت،طاهي عام، في عروض سينمائية، جميع المهن الفنية، مقدم طعام، مساعد كبير الطهاة، مساعد طاهي،عامل مطعم).

وأكد الدليل الإجرائي أنه يتم استثناء مهن النظافة والتحميل والتفريغ من القرار، مضيفا أنها غير مستهدفه بالتوطين، موضحًا الشروط العامة للتوطين على الرابط التالي من هـــــــــــنا 

ونوهت الوزارة بإصدار الدليل الإجرائي لقرار توطين نشاط ومهن التخليص الجمركي، موضحة أيضا الشروط العامة لتوطينها على الرابط التالي من هـــــــــــــنا 

الجدير بالذكر أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ، أعلن إصدار ستة قرارات وزارية جديدة لتوطين عدة مهن وأنشطة تستهدف توفير أكثر من 40 ألف وظيفة، منها الاستشارات القانونية ، ومكاتب المحاماة، والتخليص الجمركي ومدارس تعليم قيادة المركبات.

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الموارد البشرية
توطين
عامل النظافة
طاهي
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

التعليقات

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
الحالمي،، والله الزعيم ما ياخذ المتردية والنطيحة زيكم ههههههه قال أحمد موسى وفارشين سجاد احمر الفقراوي يبقى فقراوي مشتق من الفقر فقر البطولات والأخلاق...
ع. س. ع
خطف!! الله وأكبر من هذا الفلتة؟؟ دايم فريق الفقر لا بد يسوي اكشن؟؟ لاعب فاشل ومقلب وحرام يلعب حتى في الحواري،، قال خطف قال،،...
عالمي
رجع يلعب في اروبا ويدور الفار يحسب نفسه في السعوديه يقدر يمشيها له الهلال هنا اوربا كسر ظهر؟ بره
المهم
الله يرحم الملك عبدالله
السالم
رح شق التيك توك والسناب تعرض فيه الوحده مؤخرتها لا حياء من الله ولاخجل من الناس..سلمت أناملك يالطيب

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