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"الموارد البشرية" تصدر الدليل الإجرائي لقرار توطين نشاط مدارس تعليم قيادة المركبات

منذ 56 دقيقة
1412
"الموارد البشرية" تصدر الدليل الإجرائي لقرار توطين نشاط مدارس تعليم قيادة المركبات

الرياض (صدى):
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم، الأحد، الدليل الإجرائي لقرار توطين نشاط مدارس تعليم قيادة المركبات.

وأوضحت الوزارة في الدليل الإجرائي الشروط العامة لقرار التوطين مدارس تعليم قيادة المركبات، وكذلك المهن المستثناة من القرار مثل عامل النظافة والشحن والتفريغ، بالإضافة للزي الموحد للمهن المستثناة.

كما حدد الدليل الإجرائي الحد الأدنى للأجور في مهنة مدرب القيادة، وكذلك آلية احتساب نسب التوطين، وتاريخ تطبيق القرار، وذلك على الرابط التالي من هنـــــــــــا 

الجدير بالذكر أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ، أعلن إصدار ستة قرارات وزارية جديدة لتوطين عدة مهن وأنشطة تستهدف توفير أكثر من 40 ألف وظيفة، منها الاستشارات القانونية ، ومكاتب المحاماة، والتخليص الجمركي ومدارس تعليم قيادة المركبات.

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الموارد البشرية
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مدارس تعليم قيادة المركبات

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أحدث التعليقات

ابو محمد
اذا لم تحترم علماء ولم تحترم شعب ولم تقمع اهل فسوق فاعلم بإن ماحل بغيرك سوف يصلك.. اللهم ردنا إليك ردا جميلا وارزق حكامنا...
ابو محمد 😎 ✍️
يا للهباله ..
منصور
جزاك الله خيرا
ابتهاج
انا ابتهاج امي اجنبية وابويا سعودي يسمح لي بزواج من عسكري سعودي
ابتهاج
انا سعوديه بس امي اجنبية وابويا جيزانيه . يسمح لي بزواج من عسكري سعودي

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