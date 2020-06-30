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أمن الدولة يستدعي مبارك الدويلة

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أمن الدولة يستدعي مبارك الدويلة

خالد الظفيري (صدى):
كشفت مصادر " كويتية " عن استدعاء جهاز أمن الدولة للنائب السابق مبارك الدويلة، وذلك على خلفية التسجيلات المسربة المنسوبة له مع الراحل معمر القذافي.

وكان الإخواني الدويلة قد حاول تبرير ما أثير حول التسريبات المذكورة، لحفظ ماء الوجه، مدعيًا أنه نقل لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد ما دار بينه وبين الرئيس الليبي، وبأنه طلب منه في حينه إبلاغ ذلك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ونفى الديوان الأميري بالكويت مزاعم الدويلة، مؤكدًا على عدم صحتها وأن تصريحاته محض تقول وافتراء.

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أحدث التعليقات

M-512
كعادة مصر لازم تتحفنا بقصص الرعب 🤣🤷‍♂️
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
.. بتبرع لطياره .. بطارية الكامري 2012 ضمان سنتين بس تكفوين ياصدووواه هاتي (العجووز9 لست محرومه ولي قلب رحيم وجيبو(الشايب) بو محمد مزبن الجاني ونبغا العبد قرن الشيطان وموسى وال عسيري وهادي & (ََQLQ),rlv وقمر &همروركب ومعنا بخش يعلمنا الفيزياء ونبيل شمس لالالالا تغيبي .......الغالي ماأنسأأأأأ÷ ياشمس لاتغيبي يحبيبي انا احبك انت فالدنيا نصيبي
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
.. بتبرع لطياره .. بطارية الكامري 2012 ضمان سنتين بس تكفوين ياصدووواه هاتي (العجووز9 لست محرومه ولي قلب رحيم وجيبو(الشايب) بو محمد مزبن الجاني ونبغا العبد قرن الشيطان وموسى وال عسيري وهادي & (ََQLQ),rlv وقمر &همروركب ومعنا بخش يعلمنا الفيزياء ونبيل شعيل ياشمس لالالالا تغيبي .......الغالي ماأنسأأأأأ÷ ياشمس لاتغيبي يحبيبي انا احبك انت فالدنيا نصيبي
ابو عمار
ما فيه شك ان الاسعار سترتفع على التاجر وعلى المستهلك
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
.. بتبرع لطياره .. بطارية الكامري 2012 ضمان سنتين بس تكفوين ياصدووواه هاتي (العجووز9 لست محرومه ولي قلب رحيم وجيبو(الشايب) بو محمد مزبن الجاني ونبغا العبد قرن الشيطان وموسى وال عسيري وهادي & (ََQLQ),rlv وقمر &همروركب ومعنا بخش يعلمنا الفيزياء ونبيل شمس لالالالا تغيبي .......الغالي ماأنسأأأأأ÷ ياشمس لاتغيبي يحبيبي انا احبك انت فالدنيا نصيبي

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