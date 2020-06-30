أمن الدولة يستدعي مبارك الدويلة

خالد الظفيري (صدى):
كشفت مصادر " كويتية " عن استدعاء جهاز أمن الدولة للنائب السابق مبارك الدويلة، وذلك على خلفية التسجيلات المسربة المنسوبة له مع الراحل معمر القذافي.
وكان الإخواني الدويلة قد حاول تبرير ما أثير حول التسريبات المذكورة، لحفظ ماء الوجه، مدعيًا أنه نقل لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد ما دار بينه وبين الرئيس الليبي، وبأنه طلب منه في حينه إبلاغ ذلك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
ونفى الديوان الأميري بالكويت مزاعم الدويلة، مؤكدًا على عدم صحتها وأن تصريحاته محض تقول وافتراء.
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