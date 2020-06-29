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البغيلي يكشف حقيقة تغريدة الدويلة: لست عضوا في جماعة الإخوان

Time منذ 20 دقيقة
Views 1307
البغيلي يكشف حقيقة تغريدة الدويلة: لست عضوا في جماعة الإخوان

خالد الظفيري (صدى):
نفى النائب الكويتي السابق فايز حامد البغيلي، ما ورد في تغريدة للنائب الكويتي الإخواني السابق، مبارك الدويلة، عن زيارته للزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي.

وقال البغيلي في بيان أنه ليس عضوا في جماعة الإخوان، وأنه يعتز بولائه للكويت وأميرها، ولبلده الثاني المملكة..

ويذكر أن الدويلة قد نشر تغريدة تحدث خلالها عن زيارته السرية للقذافي، مشيرًا إلى أن البغيلي كان برفقته، وهو الأمر الذي دفع الأخير لإصدار البيان.

وأضاف البغيلي إن زيارته للقذافي بصحبة الدويلة جاءت متعلقة بقضية أخرى بعيدة عن ما ورد في التسجيل المسرب.

كما نفى النائب الكويتي السابق أي ارتباط فكري أو تنظيمي بجماعة الإخوان المسلمين أو أية جماعة أخرى لها أهداف تخريبية وفوضوية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يعين على هاالكارونه ..
ابو محمد 😎
اخفسوه باالارض وهو حي .. هذا البويله ..
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههههههههه ... ... هندي ، واجد مشكل رفيق ..
ابو محمد 😎
هههههههههههه .. .. كفو كفو .. ياالفارسه الملثمه .. ياراعية الدهماء ..
ابو محمد 😎
الله يجزاكم خير .. .. هذا الدزاين القديم ، وعظّم الله اجوركم على اجتهاداتكم ومجهوداتكم المحموده .. آمين ..

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