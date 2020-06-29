البغيلي يكشف حقيقة تغريدة الدويلة: لست عضوا في جماعة الإخوان

خالد الظفيري (صدى):
نفى النائب الكويتي السابق فايز حامد البغيلي، ما ورد في تغريدة للنائب الكويتي الإخواني السابق، مبارك الدويلة، عن زيارته للزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي.
وقال البغيلي في بيان أنه ليس عضوا في جماعة الإخوان، وأنه يعتز بولائه للكويت وأميرها، ولبلده الثاني المملكة..
ويذكر أن الدويلة قد نشر تغريدة تحدث خلالها عن زيارته السرية للقذافي، مشيرًا إلى أن البغيلي كان برفقته، وهو الأمر الذي دفع الأخير لإصدار البيان.
وأضاف البغيلي إن زيارته للقذافي بصحبة الدويلة جاءت متعلقة بقضية أخرى بعيدة عن ما ورد في التسجيل المسرب.
كما نفى النائب الكويتي السابق أي ارتباط فكري أو تنظيمي بجماعة الإخوان المسلمين أو أية جماعة أخرى لها أهداف تخريبية وفوضوية.