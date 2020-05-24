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بالفيديو..لحظة القبض على أخطر عناصر داعش " أبوبكر الرويضاني " بليبيا

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بالفيديو..لحظة القبض على أخطر عناصر داعش " أبوبكر الرويضاني " بليبيا

طرابلس (صدى):
أعلن الجيش الليبي، مساء أمس الأحد، القبض على القيادي في تنظيم داعش الإرهابي محمد الرويضاني المكنى أبوبكر الرويضاني، الذي يقاتل إلى جانب صفوف مليشيات الوفاق.

وأوضح الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن وحدات القوات المسلحة، ألقت القبض على أحد أخطر عناصر تنظيم ”داعش“ في سوريا، الداعشي السوري محمد الرويضاني.

وأشار إلى أن الرويضاني قد انتقل إلى ليبيا برعاية المخابرات التركية كأمير لفيلق الشام.

وذكر أنه تم القبض عليه وهو يقاتل مع مجموعة تابعة للوفاق يقودها ضباط أتراك، مضيفا أن ذلك بعتبر دليلا على العلاقة بين الرئيس التركي أردوغان، وتنظيم داعش والتنظيمات المتطرفة عامة.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه بالعافيه
د محمد ماجد بخش
اصطفاف العناصر في المجموعات الممثلة هو تمثيل مغناطيسي بدلالة ثقالية اصطفاف العناصر في الدورات والفترات والمدارات والأوربتالات والأغلفة ودرجات ملئها العددية والنوعية هو تمثيل ثقالي بدلالة مغناطيسية
نجاة محمد
احسنتم و باقي الخونة
د محمد ماجد بخش
فكرة الازدواج والانفراد هي ل تقليص تمثيل درجات الكتلة الثقالية والمغناطيسية بدلالة محورية لأكثر من درجة مرحلية زمنية ممثلة

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