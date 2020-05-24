المسماري يفضح "السراج": مول تدخل تركيا بـ 250 مليار دولار من ثروات ليبيا

طرابلس (صدى):
فضح الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الذي أضاع ليبيا على حد وصفه.
وقال "المسماري" إن "السراج " ضيّع على ليبيا ما مقداره 250 مليار دولار من عائدات النفط، وجرى تهريبها إلى تركيا ودول أخرى، ودفع رواتب لأتراك ومرتزقة أجانب لقتال الجيش الليبي.
ولفت إلى أن القوات المسلحة الليبية أسقطت 13 طائرة مسيرة تركية، وقتلت أكثر من 100 مسلح، وأسرت 22 آخرين، بمحاور القتال.
وأشار المسماري إلى أن الجيش لم يتراجع أو ينسحب من أي محاور في المنطقة الغربية، وإنما ما جرى هو ”إعادة تموضع ضمن خطط عسكرية، تحقق نتائج بأقل الخسائر.