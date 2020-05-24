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بالفيديو..أردوغان يشتري المرتزقة السوريين بـ2000 دولار

Time منذ ساعتين
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بالفيديو..أردوغان يشتري المرتزقة السوريين بـ2000 دولار

أنقرة (صدى):
اعترف مرتزق سوري الجنسية بعد أسره من قبل الجيش الليبي، بتلقيه 2000 دولار من تركيا، مقابل القتال في الأراضي الليبية.

ويبيع النظام التركي لهؤلاء المرتزقة وعودًا بالحصول على الجنسية التركية والرعاية الصحية اللازمة لضحايا المعارك وأسرهم.

وكانت قوات الجيش الوطنى الليبي، قد تمكنت أمس السبت، من استهداف مجموعات من المسلحين التابعين لحكومة الوفاق وعدد من المرتزقة السوريين داخل معسكر اليرموك، وذلك بعد أن أوقعتهم في كمين محكم.

وأسفر الاستهداف عن قتل عدد كبير من القتلى في صفوف مجموعات الميليشيات المسلحة، كما قامت وحدات الجيش الليبى بأسر عدد 12 مُرتزقا من حاملى الجنسية السورية.

كما أعلنت القوات المسلحة الليبية، التحفظ على 26 جثة للخوارج والمليشيات والمرتزقة السوريين قتلوا فى كمين معسكر اليرموك.

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أحدث التعليقات

محمد
عاش خائن وبيموت كافررر
ابو محمد 😎
هذي هي افعال الخونة لشعوبهم واطانهم .. .. وهذا القردوخان على نفس النهج والخطوات الشيطانيه .. عليه من الله مايستحق ...
نجاة محمد
ربنا يشفيها و يعافيها
نجاة محمد
ربنا يشفيها و يعافيها
ابو محمد 😎
الله اكبر الله اكبر ولله الحمد ، وصلَّى الله وسلم على رسولنا وبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..

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