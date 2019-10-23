ابن مساعد عن أداء الهلال أمام السد: مباراة للنسيان والنهائي أصعب

ماجد محمد(صدى):

أكد الأمير عبد الرحمن بن مساعد، أن ما شهدته من مباراة الهلال والسد القطري أمس الثلاثاء، من أخطاء وعدم تركيز يجب ألا يتكرر.

وقال ابن مساعد: «ما سبق لا يمنع أن أقول أن الهلال كان في أسوأ حالاته، 3 أهداف تلقاها في 4 دقائق كان فيها فاقدًا للتركيز بأخطاء يصعب أن تتكرر».

وأضاف: «ساهم في ذلك المهددون بالإيقاف بالبطاقة الصفراء ومن سوء الحظ أنهم المسؤلون عن تأمين الجانب الدفاعي».

وتابع الأمير: «مباراة للنسيان والنهائي أصعب ولا يتحمل مثل ما حدث من أخطاء».

وتأهل الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا، رغم خسارته بنتيجة 2-4، في إياب نصف نهائي البطولة.

واستفاد الهلال من فوزه ذهابًا في الدوحة بنتيجة 4-1، ليتأهل بعد فوزه 6-5 في مجموع المباراتين.

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