تأهل الهلال إلى نهائي دوري الأبطال يؤجل مباراتين له بالدوري

ماجد محمد(صدى):

بعد تأهل نادي الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019، تقرر تأجيل مباراة الهلال أمام التعاون يوم 23 نوفمبر إلى يوم 10 ديسمبر المقبل.

كما تقرر تأخير مباراة الهلال أمام الحزم يوم واحد لتقام يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر المقبل.

ويخوض الهلال لقاء ذهاب نهائي دوري الأبطال يوم 9 نوفمبر المقبل، فيما سيخوض لقاء الإياب يوم 24 من الشهر ذاته.

وتأهل الهلال إلى نهائي الأبطال على حساب السد القطري، فيما ينتظر الفائز في مباراة أوراوا ريد دايموندز الياباني وغوانغزهو ايفرغراند الصيني، والتي ستقام غدًا الأربعاء، ضمن إياب قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2019.