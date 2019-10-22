« بن مساعد » يهاجم الاتحاد الآسيوي بسبب أداء الحكام: « تراها مصخت »
عاتب الأمير عبدالرحمن بن مساعد رئيس النادي الهلال الأسبق، اليوم الثلاثاء، الاتحاد الآسيوي؛ بسبب أداء الحكام تجاه أندية المملكة.
وغرد ” بن مساعد ” قائلا : رئيس الإتحاد الآسيوي الموقر :- ما يفعله حكامك تجاه الأندية السعودية والهلال تحديدًا تحت مرأى بصرك هو أمر كارثي ولا يندرج بأي حال من الأحوال تحت الأخطاء التحكيمية الوارد حدوثها في المباريات.
وتابع : أما قراركم بعدم استخدام تقنية ال var فهذا أمر يؤكد ما هو مؤكد بالنسبة لنا!.. (تراها مصخت).
وتأهل الهلال إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا بفوزه على السد القطري بنتيجة 6-5 في ذهاب وإياب نصف نهائي البطولة.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6087 ] نشر منذ 56 دقيقة
صدقت سمو الأمير و ربنا يستر في النهائي يريدون الهزيمة للهلال او اي فريق من المملكة و ان شاء الله ربنا يخيب ظنهم