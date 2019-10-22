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« بن مساعد » يهاجم الاتحاد الآسيوي بسبب أداء الحكام: « تراها مصخت »

« بن مساعد » يهاجم الاتحاد الآسيوي بسبب أداء الحكام: « تراها مصخت »
نواف السالم(صدى):

عاتب الأمير عبدالرحمن بن مساعد رئيس النادي الهلال الأسبق، اليوم الثلاثاء، الاتحاد الآسيوي؛ بسبب أداء الحكام تجاه أندية المملكة.

وغرد ” بن مساعد ” قائلا : رئيس الإتحاد الآسيوي الموقر :- ما يفعله حكامك تجاه الأندية السعودية والهلال تحديدًا تحت مرأى بصرك هو أمر كارثي ولا يندرج بأي حال من الأحوال تحت الأخطاء التحكيمية الوارد حدوثها في المباريات.

وتابع : أما قراركم بعدم استخدام تقنية ال var فهذا أمر يؤكد ما هو مؤكد بالنسبة لنا!.. (تراها مصخت).

وتأهل الهلال إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا بفوزه على السد القطري بنتيجة 6-5 في ذهاب وإياب نصف نهائي البطولة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 6087 ] نشر منذ 56 دقيقة

صدقت سمو الأمير و ربنا يستر في النهائي يريدون الهزيمة للهلال او اي فريق من المملكة و ان شاء الله ربنا يخيب ظنهم

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