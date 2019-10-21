متظاهرو لبنان.. اليوم «يوم الحسم»

وكالات(صدى):

أصدرت مبادرة «لحقي» اللبنانية، بيانًا، استنكرت من خلاله مماطلة السلطات في لبنان في تنفيذ مطالب المتظاهرين.

وجدد البيان الدعوة للشعب اللبناني للاستمرار في التظاهر بساحة رياض الصلح وباقي المدن.

وأكد البيان أن اليوم الإثنين هو اليوم الحسم، إضراب عام، قطع طرقات، وشل الحركة بشكل كامل في البلد.

واختتمت المبادرة بيانها بالقول: لنتحرك بمظاهرات في كافة المناطق مع مظاهرات مركزية في رياض الصلح وباقي المدن حتى انتهاء مهلة رئيس الحكومة: فإما الاستقالة أو التصعيد.

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