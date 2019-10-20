مراسلة تلفزيونية تدافع عن شاب لبناني وتمنع الشرطة من اعتقاله (فيديو)

بيروت(صدى):

في مشهد جديد من مشاهد تظاهرات لبنان المثير للدهشة أقبلت مراسلة قناة الجديد اللبنانية على حماية متظاهر شاب من الاعتقال .

ونجحت المراسلة في إنهاء شجار بين أحد المتظاهرين والشرطة اللبنانية؛ والتي حاولت القبض عليه بذريعة أنه يحمل سكيناً.

ومنعت المراسلة حليمة طبيعة الأمن من اعتقاله وطالبتهم بفك القيود على الهواء؛ لتضعهم قدام أمر واقع.

وكانت اندلعت تظاهرات سلمية للشعب اللبناني احتجاجًا على سياسات الحكومة والتدهور الاقتصادي.