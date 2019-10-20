تسريب مسودة الورقة الإصلاحية لسعد الحريري.. وترقُّب لتهدئة الشعب

بيروت(صدى):

سرّبت وسائل إعلام لبنانية، مسودة الورقة الإصلاحية لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

وشملت المسودة، عدد من النقاط التي تهدف إلى تهدئة الوضع في لبنان، وتتضمن: إلغاء جميع الصناديق «الجنوب والإنماء والإعمار والمهجرين».

وتشمل النقاط: تخفيض رواتب النواب والوزراء الحاليين والسابقين بنسبة 50% ، وفرض الضرائب على المصارف وشركات التأمين بنسبة 25%.

بالإضافة إلى مقترح بإلغاء خفض معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية ومساهمة المصارف في إنشاء معامل الكهرباء ومعامل فرز النفايات والمحارق الصحية وتحديد الحد الأقصى لرواتب العسكريين.

وكذلك تشمل رفع رواتب القضاة بحد أقصى 15 مليون ليرة أي مايعادل 10 آلاف دولار، والإبقاء على الحد الأقصى الحالي لمخصصات السفر إلى الخارج وخفض رواتب المديرين العامين بما لا يتجاوز 8 ملايين ليرة، و رفع الضريبة على الواردات ذات البديل المحلي.