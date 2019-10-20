حفلات ضد الفساد.. شاهد اللبنانيون ينتفضون بـ « خفة ظل »

بيروت(صدى):

شهدت انتفاضة لبنان عدة مشاهد أثارت دهشة واستغراب العديد؛ والتي اختلفت عن المتعارف عليه في ظل هذه الظروف الجدية.

واستطاع الشعب اللبناني وسط الإطارات المحترقة والهتافات الغاضبة، أن يخلق مساحة خفيفة الظل ما بين الأغاني والآلات الموسيقية وأوجه الترفيه المختلفة .

وانتشرت صور لمتظاهرين وصفهم البعض بـ ” الظرفاء ” ، شاركوا في الاحتجاجات التي تجتاح البلاد، بطريقة فكاهية منحت للمظاهرات نكهة مختلفة.

وفي إحدى الصور، قام متظاهرون بوضع حمام سباحة مطاطي في وسط الشارع، وقاموا بملئه بالمياه، ليجلس فيه أحدهم بملابس السباحة، حاملا علم لبنان.

ولمواجهة الجوع، حول بعض المتظاهرين الاحتجاجات، إلى ” حفل شواء ” ، إذ قاموا بشواء اللحوم وتحضير الطعام في أحد الشوارع خلال تظاهرة.

كما يمكنك أن تشهد الكراسي والمظلات وكأنك تجلس على أحد الشواطيء ، وتحتسي المشروبات.

واستعان المتظاهرون بـ دي جي خاص في الليل ليقوم بتشغيل الأغاني فتشعر وكأنك في حفلا موسيقيا.

وبالرغم من صعوبة الحياة في لبنان، في ظل الغلاء والفساد والضرائب المتزايدة، أظهر اللبنانيون هذه الروح الفكاهية في التعامل مع واقعهم، كطريقة يساعدون بها أنفسهم للاستمرار بالتظاهر لأطول وقت ممكن.