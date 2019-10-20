أبناء عاصي الحلاني يشاركون متظاهري لبنان برقص «الدّبكة»

بيروت(صدى):

شارك أولاد الفنان اللبناني عاصي الحلّاني، ماريتا والوليد الحلاني في الاحتجاجات التي يشهدها لبنان، مؤديان رقصة «الدّبكة» اللبنانية على أغنية والدهما «بيكفي إنّك لبناني».

ونشرت دانا الحلاني عبر حسابها الرسمي على إنستقرام مقطعا لشقيقيها وهما يحملان العلم اللبناني وسط الحضور، متمنية أنها لو كانت معهما.

يذكر أن انتفاضة الشعب اللبناني ضد الأوضاع المعيشية، شهدت تفاعلًا وتأييدًا من النجوم اللبنانيين والعرب.

ويواصل اللبنانيون تظاهراتهم احتجاجاً على الطبقة السياسية والفساد والضرائب والأوضاع المعيشية المتردية.

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