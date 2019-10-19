شاهد.. ماجي بوغصن تشارك في احتجاجات لبنان

بيروت(صدى):

خرجت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن، في المظاهرات الي تجتاح لبنان ضد الحكومة اللبنانية بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وظهرت ماجي، في صورة لها وهي تحمل في يدها علم بلادها وخلفها قوات الجيش اللبناني، فيما علّقت على الصورة بالقول: «لبنان وحقوقنا وحياتنا وولادنا ومستقبلنا بيستاهلوا هيدا المشهد اللي شفتو اليوم عالأرض، الشباب اللبناني الواعي عم يطالب بحياة بتشبه طموحاته».

كما نشرت مقطع فيديو، أثناء تواجدها في المظاهرات اللبنانية، قائلة: «هيدا لبنان الواحد».

يذكر أن النجمة النجمة اللبنانية نادين الراسي، خرجن في شوارع لبنان وأشعلت الإطارات لتعبر عن غضبها من تدهور اقتصاد بلادها.

هيدا لبنان الواحد🇱🇧 🙏 pic.twitter.com/XFr6BUmCFT — Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) October 18, 2019

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