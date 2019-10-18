اللبنانية نادين الراسي تٌشعل الإطارات وتصرخ: «جُعت وعلي ديون!» (فيديو)

بيروت(صدى):

في مشهد أثار دهشة الجميع خرجت النجمة اللبنانية نادين الراسي في شوارع لبنان وأشعلت الإطارات لتعبر عن غضبها من تدهور اقتصاد بلادها.

ووثق فيديو لحظة قيام نادين الراسي بحرق الإطارات وهي تصرخ مُحتجة على الأوضاع الاقتصادية.

وقالت الراسي: احترقنا.. أنا جُعت.. 7 أيام جعت.. وعليَّ ديون، والبلد ما بحميني وما عم يحميكن.. أنا مو أحسن منكم ولا أنتم أحسن مني.. اتبهدلت.. ومصرف لبنان أخذ بيتي، وصرت على الطرقات مش قادرة أستأجر.. وريحة الفساد أقوى بكثير من الريحة اللي عم نشمها.

وأشتعلت انتفاضة لبنانية في الشوارع إثر تطبيق ضريبة جديدة على واتساب والتي كان يسبقا قرارت تقشفية صعبة في الميزانية العامة للبلاد.