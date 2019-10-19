إليسا تدعو للتظاهر: « اللي مش قادر يوصل بيروت يتظاهر مكانه »

بيروت(صدى):

واصلت النجمة اللبنانية إليسا، اليوم السبت، دعمها للمتظاهرين في شوارع لبنان ضد تدهور الاقتصاد وفرض الضرائب وفشل الحكومة في استيعاب مشكلاتهم.

وقالت إليسا عبر ” تويتر ” : لازم بكرا كل الطرقات تبقى مقتوحة تا الناس تقدر توصل للتظاهر. ويللي مش قادر يوصل عا بيروت يتظاهر محل ما هوي بمنطقتو. ما في أجمل من إرادتكن ضد الظلم يا شعب لبنان! ” .

واندلعت تظاهرات في لبنان خلال الأيام الماضية في ظل مواصلة الحكومة اللبنانية في فرض الضرائب على الشعب، إضافة إلى حرائق لبنان التي أشعلت الغضب بعد فشل السلطات في السيطرة عليها؛ لإمكانياتهم المتواضعة.