شاهد .. اللبنانية نادين نجيم تشارك في المظاهرات : لبنان ينتفض

بيروت(صدى):

شارك عدد من الفنانين والمشاهير في لبنان في التظاهرات الغاضبة ضد الحكومة اللبنانية، وعلى رأسهم الفنانة نادين نسيب نجيم.

وانتشر فيديو وعدد من الصور التي تجمع نادين والممثلة كارين رزق الله والممثل وسام حنّا في ساحة الشهداء، وأشارت نجيم إلى أن طريق الوصول إلى وسط بيروت استغرق معها ساعة ونصف الساعة.

واندلعت تظاهرات اليوم الجمعة في شوارع لبنان على خلفية فرض ضرائب على واتساب، إضافة إلى الغضب العارم الذي اجتاح البلاد إثر حرائق لبنان التي فشلت الحكومة في السيطرة عليها بسبب ضعف الإمكانيات.