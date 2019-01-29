عبدالعزيز المريسل ينتقد موقف اتحاد الكرة من الهلال ويطالب بإنصاف النصر

نواف السالم(صدى):

انتقد الإعلامي عبدالعزيز المريسل، موقف اتحاد كرة القدم من تصريحات رئيس نادي النصر سعود آل سويلم، مشيرًا إلى أنه لم يفعل ذات الشيء مع رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل بعد تصريحاته ضد اتحاد الكرة.

وقال ” المريسل ” في سلسلة تغريدات له بموقع ” تويتر ” : ” بعثتوا خطاب رسمي لنادي النصر تطلبون توضيح موقفه من تغريدات رئيسه سعود السويلم تجاه رئيس اتحاد الكرة. خبر جيد و مقبول لو كان اتحاد القدم بعث لنادي الهلال خطاب رسمي يستفسر عن تصريح رئيسه الأمير محمد بن فيصل الذي كان بإتجاه الاتحاد السعودي بأكمله و ليس رئيس الاتحاد فقط !؟ ” .

وتسائل عن موقف الاتحاد من تغريدة الأمير محمد بن فيصل التي اعتبرها الكثيرين تهديد لرئيس مجلس الاتحاد، قائلًا : ” لم نرى أي تحرك بشأن تغريدة الامير محمد بن فيصل التي اعتبرها كثيرين انها تهديد لرئيس مجلس الاتحاد ، فأين كنتم !؟ ” .

وأكد ” المريسل ” أن النصر يتعرض للظلم منذ بدء الدوري، قائلًا : ” منذ بدأ الدوري و النصر يتعرض في أغلب مبارياته لأخطاء غير طبيعية و مستفزة و سأعطيكم مثال بسبط على ذلك ” .

واستطرد : ” في مباراة النصر و الفيحاء الدورية و التي انتهت 1/1 ، جدول الحكام أعلن ان هناك حكام على تقنية الفار، الفيحاء سجل هدف غير صحيح .. هناك معلومات تقول اساساً حكام الفار لم يحضروا و معلومات اخرى قالت الفار معطل !! هل حققتوا في الموضوع !؟ .. ذكرت مثال واحد فقط و لا أريد ذكر أمثلة عديدة حتى لا يتحجج أحد بأن القرارات عليها جدال ” .

وتابع : ” هدف الفيحاء التعادل لا يوجد عليه أي جدال و الجميع اتفق انه خطأ و يستوجب تدخل تقنية الفار ، لماذا لم يكن هناك تقنية الفار في المباراة رغم وجود اسماء الحكام في الجدول !؟ ” .

واستكمل : ” الشارع الرياضي المحلي و الخليجي بل و العربي بدأ يتعاطف مع النصر بسبب ما يشاهده من اخطاء جسيمة بتعرض لها النصر من بعض الحكام و من بعض حالات تقنية الفار، هل عالجتوا الموضوع !؟ أم تركتوا النصر يواجهه مشاكله لوحده !!؟ ” .

وتسائل : ” في مباراة النصر (السعودي) امام فريق مولدية الجزائري في البطولة العربية و التي قادها الحكم الأردني الموقوف، هل كان لكم احتجاج مع الاتحاد العربي على هذا الموقف !؟ ” .

واختتم : ” هل فعلتوا أي موقف يحسب لكم بجانب نادي سعودي تعرض لظلم واضح و فاضح من الحكم !؟.. إن ما يحدث لنادي النصر من أخطاء أصبح حديث المجالس و دارت حوله كثير من النقاشات و مؤكد أن جميع أعضاء الاتحاد سمعوا عن ذلك، فمالذي قدمتوه حيال ذلك !؟ ” .

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