عبدالعزيز المريسل ينتقد موقف اتحاد الكرة من الهلال ويطالب بإنصاف النصر
انتقد الإعلامي عبدالعزيز المريسل، موقف اتحاد كرة القدم من تصريحات رئيس نادي النصر سعود آل سويلم، مشيرًا إلى أنه لم يفعل ذات الشيء مع رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل بعد تصريحاته ضد اتحاد الكرة.
وقال ” المريسل ” في سلسلة تغريدات له بموقع ” تويتر ” : ” بعثتوا خطاب رسمي لنادي النصر تطلبون توضيح موقفه من تغريدات رئيسه سعود السويلم تجاه رئيس اتحاد الكرة. خبر جيد و مقبول لو كان اتحاد القدم بعث لنادي الهلال خطاب رسمي يستفسر عن تصريح رئيسه الأمير محمد بن فيصل الذي كان بإتجاه الاتحاد السعودي بأكمله و ليس رئيس الاتحاد فقط !؟ ” .
وتسائل عن موقف الاتحاد من تغريدة الأمير محمد بن فيصل التي اعتبرها الكثيرين تهديد لرئيس مجلس الاتحاد، قائلًا : ” لم نرى أي تحرك بشأن تغريدة الامير محمد بن فيصل التي اعتبرها كثيرين انها تهديد لرئيس مجلس الاتحاد ، فأين كنتم !؟ ” .
وأكد ” المريسل ” أن النصر يتعرض للظلم منذ بدء الدوري، قائلًا : ” منذ بدأ الدوري و النصر يتعرض في أغلب مبارياته لأخطاء غير طبيعية و مستفزة و سأعطيكم مثال بسبط على ذلك ” .
واستطرد : ” في مباراة النصر و الفيحاء الدورية و التي انتهت 1/1 ، جدول الحكام أعلن ان هناك حكام على تقنية الفار، الفيحاء سجل هدف غير صحيح .. هناك معلومات تقول اساساً حكام الفار لم يحضروا و معلومات اخرى قالت الفار معطل !! هل حققتوا في الموضوع !؟ .. ذكرت مثال واحد فقط و لا أريد ذكر أمثلة عديدة حتى لا يتحجج أحد بأن القرارات عليها جدال ” .
وتابع : ” هدف الفيحاء التعادل لا يوجد عليه أي جدال و الجميع اتفق انه خطأ و يستوجب تدخل تقنية الفار ، لماذا لم يكن هناك تقنية الفار في المباراة رغم وجود اسماء الحكام في الجدول !؟ ” .
واستكمل : ” الشارع الرياضي المحلي و الخليجي بل و العربي بدأ يتعاطف مع النصر بسبب ما يشاهده من اخطاء جسيمة بتعرض لها النصر من بعض الحكام و من بعض حالات تقنية الفار، هل عالجتوا الموضوع !؟ أم تركتوا النصر يواجهه مشاكله لوحده !!؟ ” .
وتسائل : ” في مباراة النصر (السعودي) امام فريق مولدية الجزائري في البطولة العربية و التي قادها الحكم الأردني الموقوف، هل كان لكم احتجاج مع الاتحاد العربي على هذا الموقف !؟ ” .
واختتم : ” هل فعلتوا أي موقف يحسب لكم بجانب نادي سعودي تعرض لظلم واضح و فاضح من الحكم !؟.. إن ما يحدث لنادي النصر من أخطاء أصبح حديث المجالس و دارت حوله كثير من النقاشات و مؤكد أن جميع أعضاء الاتحاد سمعوا عن ذلك، فمالذي قدمتوه حيال ذلك !؟ ” .
اقرأ أيضًا:
🐪[ عدد التعليقات: 158 ] نشر منذ 9 ساعات
ي رجال اتحاد كرة القدم مغيب زهايمر بس دعوة مظلوم في جوف الليل ليس بينها وبين الله حجاب فل هرى العداله الكونيه ماذا تفعل هي مجرد مسألة وقت
صراحه[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 9 ساعات
اعلامي كذاب مرتزق
ابو وليد[ عدد التعليقات: 927 ] نشر منذ 9 ساعات
مجرد نشر كلام اكبر كذاب على مستوى الكذابين امر يقلل من اهميه الخبر
زائر[ عدد التعليقات: 3052 ] نشر منذ 8 ساعات
ههههههههههههههههه يقولون رئيس النصر باي باي وفوقها غرامة
اذا منت كفوا لا تهايط
عبدالرحمن الطويرقي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 ساعات
زيد صياحك أكثر على قد الألم
زاير الشمالي[ عدد التعليقات: 368 ] نشر منذ 5 ساعات
اتسأل ليش عبدالعزيز المريسل نفسه ماتعاقب يوم انه يمثل مع ابنته انها عاهرة وانه يشرب الخمر الطفلة لاذنب لها الا ان والدها المريسل
بندر[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 3 ساعات
رغم انه كريه هذا الاعلامي الا ان كلامه صحيح 100 بــــ ال 100
الاغلبية يتفق حتى من خارج البلاد ومن مختلف الميول الكروية على ظلم النصر تحديدا هذا الموسم بشكل عجيب
حتى بعض اللاعبين الاجانب اتضح لهم محاباة ذاك الفريق على حساب النصروالاندية الاخرى
رغم تواجد الاجانب بشكل كبير في جميع الاندية الكل كان ينتظر دوري مثير الا ان اثارته وحلاوته راحت هباءا منثورا
حسافة المبالغ اللي صرفت …. ( والدوري محسوم لذاك الفريق)
ويجيك من يلوم تكاتف جماهير الاندية الاخرى ضد ذاك الفريق اسيويا .. !!
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1776 ] نشر منذ 2 ساعتين
عندما تكون الزائده الدوديه ملتهبه يكون علاجها قطعها من الجذور ايضا كذا السرطان اعذنا الله وسلمنا وحفظنا من يقوموا باستئصاله حتى لا ينتشر لباقي اجزاء الجسم
وعندما رأت دول الخليج ان قطر اشبه بذلك قاموا حظفهم الله حكام الخليج اطال الله بأعمارهم ببترها وعزلها من دول الخليج تى لا يكثر ويواصل بث سمومها الارهابيه على بلاد المسلمين
الان فريق سعودي بقيادة رئيس لايفقه بكرة القدم شيء ولايعي مايقول او مايفعله هو ومن وراءه من اعلامييين وجماهير ينشروا التعصب المقيت اللامعقول والغير منطقي
ليست هكذا المنافسه وليس هكذا الحوار حتى وان فرضنا ان مايدعون من المضلوميه صحيح ,, لا يكون الحوار بهذه الطريقه
يجب الردع لهؤلاء وكفهم او ايقافهم عما يقوموا به من الهرطقات والطراقات التي لاتليق بنادي سعودي
وصلت سمومهم حتى للاعبين المحترفين .لانرليد ان نبالغ ونقول ربما قد تصل العقوبه بهبوط الفريق او شطبه لان لنا اصدقاء واهل واقارب يعشقوا هذا النادي وهذا نصيبهم وفيهم العقلانييين الغير متعصبين ف مايستاهلوا ان فريقهم يشطب
تصريح عبدالرزاق حمدالله عليه اكثر من علامة استفهام
غسيل مخ
وهنا لكم ان تتاكدوا من ردود جماهير النصر ولكم التعليق
أبو ريان[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 2 ساعتين
تعودنا منكم دائماً الاعذار والاوهام مره تحكيم ومره الاتحاد السعودي ومره خشم بخاري ومره فار يعني الهلال لو كان الثاني او الثالث كان قلتوا وينك يالفار من زمان ولما يتصدر بالفار اصبح الفار هذا كذاب ؛ تحكيم محلي مافلحتوا وتحكيم اجنبي الهلال اذاق النصر الويل خماسيات ورباعيات وثلاثيات واخره مره فار النصر مع الحكم المحلي ومن فتره النصر لم يفوز على الهلال بالحكم الاجنبي يا اخوان كلنا نعرف كوره بلاشي تضحكون على انفسكم والله كلنا نعرف طموح ومستويات الانديه