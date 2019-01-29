تعليق اتحاد كرة القدم على الهجوم الذي شنه رئيس النصر على قصي الفواز
نشر اتحاد القدم السعودي برئاسة قصي الفواز، خطاب رسمي لنادي النصر يطلب من خلاله توضيح موقفه من تغريدات رئيسه سعود السويلم تجاه رئيس اتحاد القدم، تمهيدًا لإعلان قراره.
وقال رئيس النصر مخاطبًا رئيس اتحاد القدم في مجموعة تغريدات أمس الاثنين: ” أتمنى من أخي قصي الفواز أن يملك الجرأة في تقديم استقالته، فهي الحسنة الوحيدة التي قد تكون له في الجانب الرياضي، فقد أظهرت من يعمل تحت مظلتك بأنه مجرد تكملة عدد ومايحزن أن البعض له تاريخ عريق وسيتلطخ بالفشل بسبب قيادتك. ”
يذكر أن سعود السويلم رئيس نادي النصر هاجم اتحاد القدم برئاسة الفواز، مؤكدًا عدم ثقته في الاتحاد تحت قيادة رئيسه الحالي، ووصفه بالفاشل إداريًا وعمليًا، وطالبه بالاستقالة، وذلك في أعقاب احتجاج رئيس النصر على قرارات حكم مباراة فريقه أمام فريق أحد.
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زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 380 ] نشر منذ 10 ساعات
بعد مايعلن عليه عقوبة
يجي طابور البكايين
النصر مستهدف
يتهم رئيس الاتحاد مايفهم كوره
واصلن رئيسهم مايفهم كوره
ولايحترم الجماهير الاخرى
المفروض يتنحى بنفسه
او يصدر اعفاءه
صراحه[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 10 ساعات
يمون فقراوي على فقراوي
وبعدين رئيس الفقراوية بيقول حسابي مخترق
وحركات ارسال خطاب للتوضيح قديمة
زعيم اسيا وسيدها******[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 9 ساعات
حركات واحد يريد الهروب من الرئاسه بس ماهو عارف كيف كل تغريداته تقول اطردوني قبل أستقبل.
🐪[ عدد التعليقات: 163 ] نشر منذ 9 ساعات
السنافر حاشره انوفها في كل صغيره وكبيره يا سنتوره ي طقعان يا طقوع خلوكم في ترعتكم حتى ملعبكم مسميه ترعة الرعب وهو اصلا ايجار ي شحاتين يا فقراويه يا سلق يا اكلين غظام الفرايس ي ضباع حاشرين نفوسكم بكل صغيره وكبيره حتى الاسم الملكي معروف انه للأهلي لكنكم تسرقون الالقاب أصلا انتم ضفادع جرابيع حتى باصكم زي الفر بس يومي اذا طايرة ناس خط البلده استاجرتوها وقلتوا طايره خاصه ي ابو شحته هذي اسوأ طياره وجوعكم رئيسكم زي الغنم رحتم بدون وجبه ههههههههههههه
السنافر ذولا همل ايش اقول بس فيهم
ابونايف[ عدد التعليقات: 428 ] نشر منذ 8 ساعات
هو صادق رئيس العالميين قصي فاشل وتكملت عدد ولا له شخصيه وبعدين يالضعوي ليش ما ترسل خطاب لرئيس الطواقي تطلب موقفه عشان تهجمه بخصوص ملعب الجامعه هذا يدل على أنه حيادي
محمد[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 4 ساعات
فيه فرق بين اتحاد عيد واتحاد عزت وقصي
بندر[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحم ايام سلطان بن فهد وقت المكافأه تبشر بالمضاعفه ووقت العقوبة وويلك ويلاه
الوفا طبعي[ عدد التعليقات: 1008 ] نشر منذ 2 ساعتين
تخسى وتعقب مايقعد يبكي ويناااااهق الا السسسسسلق السنافر الطواااااقي بنو زعييييييق الدلال…..كلام الشامخ وااااااااضح يافااااااااااااااااااشل لاتسوي منت فاهم وهي قدها وسسسسط الجبهه🤣😂👍