تعليق اتحاد كرة القدم على الهجوم الذي شنه رئيس النصر على قصي الفواز

ماجد محمد(صدى):

نشر اتحاد القدم السعودي برئاسة قصي الفواز، خطاب رسمي لنادي النصر يطلب من خلاله توضيح موقفه من تغريدات رئيسه سعود السويلم تجاه رئيس اتحاد القدم، تمهيدًا لإعلان قراره.

وقال رئيس النصر مخاطبًا رئيس اتحاد القدم في مجموعة تغريدات أمس الاثنين: ” أتمنى من أخي قصي الفواز أن يملك الجرأة في تقديم استقالته، فهي الحسنة الوحيدة التي قد تكون له في الجانب الرياضي، فقد أظهرت من يعمل تحت مظلتك بأنه مجرد تكملة عدد ومايحزن أن البعض له تاريخ عريق وسيتلطخ بالفشل بسبب قيادتك. ”

يذكر أن سعود السويلم رئيس نادي النصر هاجم اتحاد القدم برئاسة الفواز، مؤكدًا عدم ثقته في الاتحاد تحت قيادة رئيسه الحالي، ووصفه بالفاشل إداريًا وعمليًا، وطالبه بالاستقالة، وذلك في أعقاب احتجاج رئيس النصر على قرارات حكم مباراة فريقه أمام فريق أحد.

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