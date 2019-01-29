سعود آل سويلم يفتح النار على اتحاد الكرة: ” قصي فواز يعبث “
فتح رئيس نادي النصر، سعود آل سويلم، النار على اتحاد كرة القدم، مؤكدًا عدم وجود ثقة فيه أو فيه لجنة الانضباط واصفًا إياها بأنها ” صورية ” .
وقال في سلسلة تغريدات له بموقع ” تويتر ” : ” مبروك لجماهير النصر هذا الانتصار، الذي أتى رغم الأخطاء التحكيمية الفاضحة، وقد قدمنا على اثرها احتجاج، ولكن .. ” .
وأضاف : ” ليس لدينا أي ثقة في اتحاد يقوده قصي الفواز، ليس لدينا ثقة في لجنة الانضباط، والتي قد تكون صورية مثل لجنة المسابقات ” .
واستطرد : ” العبث الحقيقي الذي يقوده قصي الفواز اليوم بإتحاده الاداري الضعيف وتخبطاته العملية العديدة لا تدل على أن من يدير الاتحاد إلا رجل فاشل ادارياً وعملياً والشواهد كثيرة ” .
واستكمل : ” تم إعفاء مارك كلاتنبيرغ منذ عدة أشهر ولكن لم يستطيع الاتحاد السعودي توفير بديل بسبب الفشل، بل المصيبة أنه تم تكليفه بمهام أخرى، ويخرج رئيس الاتحاد بتصريح هزيل بأن ايجاد بديل يتطلب الجهد والعلاقات ” .
وتابع : ” رئيس لجنة الانضباط إعفاؤه اليوم ليس إلا محاولة لتغطية الفشل، هل هو من يصدر القرارات ولجنته أم الأخ قصي على غرار فضيحة لجنة المسابقات؟! شاهدنا تصاريح متشابهه صدرت عليها عقوبات وأخرى لم تصدر؟ من يترجم له؟ ومن يزوده بذلك؟ “
ابونايف[ عدد التعليقات: 428 ] نشر منذ يوم واحد
لا تتعب نفسك طال عمرك قصي هذا ما عنده شخصية وبيدهور الكره السعوديه
alfahd42[ عدد التعليقات: 20901 ] نشر منذ يوم واحد
انا ادري ان النصر يتعرض لحمله لابعاده عن الفوز بالدوري بس كلامك اتمنى يكون عقلاني اكثر
طارق[ عدد التعليقات: 212 ] نشر منذ يوم واحد
يبو فهد الدوري مفصل وجاهز لفريق ما
لذى انا اقترح عليك يابو فهد هو طلب الانسحاب من الدوري
الدوري السعودي غير نزيه
قسم بالله العظيم الحكم اليوم قتل متعة المباره
مايصير يروح للمشاهدة مرتين مره اقر الهدف والثانيه الغى الهدف وش هذا
هذي مهزلة لابعدها مهزلة
alfahd42[ عدد التعليقات: 20901 ] نشر منذ يوم واحد
معد نبي الفار مامنه فايده ولا عداله اللي لنا مايحسب واللي علينا يحسب حتى لو مهوب صحيح
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1776 ] نشر منذ يوم واحد
يالييييييييل الصيااح
خلاص ياخي انسحبوا منالدوري الله يرجكم صجيتونا
ايش ذاالفرق اللي بس بربره قرقرقرقرقر كثير اوووف
رئيس ثرثار وجمهور نفسيات
صدعتوا روسنا
alfahd42[ عدد التعليقات: 20901 ] نشر منذ يوم واحد
ماراح ننسحب بنسحبه من قدامكم باذن الله
لان هذا هدفكم اننا ننسحب
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1776 ] نشر منذ 21 ساعة
بالطريقه هذي ؟؟؟
طيب مو مشكله حلال عليكم الدوري بس اذا انتم كفو للدوري خذوه من داخل الملعب مو بالصياح والتبكبك
من كثر ماصجيتونا وحزنتونا وحزنتوا العالم عليكم كرهنا الدوري وودنا نعطيكم هو بدون مايلعب فريقكم
حتى محترفينكم صاروا مثلكم يعيشوا المضلوميه وصاروا ماشيين على نفس ثقافتكم
alfahd42[ عدد التعليقات: 20901 ] نشر منذ يوم واحد
واللي يرهبه صياحنا ينخش في غرفة امه
alfahd42[ عدد التعليقات: 20901 ] نشر منذ يوم واحد
حلو انخشوا
alfahd42[ عدد التعليقات: 20901 ] نشر منذ يوم واحد
ههههههههههه
ابو وليد[ عدد التعليقات: 927 ] نشر منذ يوم واحد
هذي مشكله اللي يشتغل مع البهايم والكوره في نفس الوقت لا هو فاهم في الكوره والبهايم تدور عليه — بابا فين
alfahd42[ عدد التعليقات: 20901 ] نشر منذ 22 ساعة
ها ها ها
المحلي يجلد العالمي[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 21 ساعة
فعلاً والله اتحاد ضعيف اذا ماوقفك عند حدك انت وجمهور السلق المضحوك عليه من سنين بأنه نادي يتعرض للظلم وفي الحقيقه الع
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1911 ] نشر منذ 21 ساعة
يا ناس يا خلق الله. النصر والتعاون والاتحاد الخ. وخاصة النصر. يتعرض لاباده. وليس ظلماً. من عدو الله الفاشل رئيس لجنة الانضباط. لنا أشهر ونحن نتخبط. وتلاعب بالقرارات وتزوير وظلم للآخرين من شلل لا تفقه بالرياضة. يقبضون ثمن تلاعبهم من أعداء الله. والذين يختفون كالخفافيش بالظلام وذلك لمصلحة فريق واحد. عيب وحرام ما يحصل. من عبث
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 380 ] نشر منذ 20 ساعة
اذا قصي فاشل ولا يفهم فالكوره
كمان السويلم فاشل ولايفهم فالكوره
اذا كان السويلم يرد مصلحه الكوره السعوديه
وعنده فكر
يعمل موتمر صحفي يوضح مالوحظاته على الاتحاد السعودي
اما التغريدات التي متاكد انه مو هو الي يكتبها
لانه دخيل على الكوره السعوديه
وكل جوله يسقط على جماهير الهلال
لانه يجهل ردت الفعل الي راح يكون ضحيه مدرج
الجماهير الهلال طموحاها الذهب
وجمهورك السويلم طموحهم اسقاطاتك على الاخرين
النخيش[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 18 ساعة
نحتاج قرارات قويه يبعد المشجعين للانديه من المناصب في هيئه الرياضه واتحاد الكره ولجانها الميول والعاطفه تتلاعب بالقرارات كلها انديه وطن طبقو النظام كما هو وليس محاباه لنادي ضد نادي اخر كفا شوشره وخلق مشاكل والتسبب في حساسيات مسئولي الاتحاد السعودي خلفها بسبب ميولهم المنصب يتطلب الامانه والعمل وليس خدمه انديتهم
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3801 ] نشر منذ 17 ساعة
عيب يا رئيس وايش تركت للجماهير المتعصبة لازم تكون رزين فيما تكتب و تقول