سعود آل سويلم يفتح النار على اتحاد الكرة: ” قصي فواز يعبث “

نواف السالم(صدى):

فتح رئيس نادي النصر، سعود آل سويلم، النار على اتحاد كرة القدم، مؤكدًا عدم وجود ثقة فيه أو فيه لجنة الانضباط واصفًا إياها بأنها ” صورية ” .

وقال في سلسلة تغريدات له بموقع ” تويتر ” : ” مبروك لجماهير النصر هذا الانتصار، الذي أتى رغم الأخطاء التحكيمية الفاضحة، وقد قدمنا على اثرها احتجاج، ولكن .. ” .

وأضاف : ” ليس لدينا أي ثقة في اتحاد يقوده قصي الفواز، ليس لدينا ثقة في لجنة الانضباط، والتي قد تكون صورية مثل لجنة المسابقات ” .

واستطرد : ” العبث الحقيقي الذي يقوده قصي الفواز اليوم بإتحاده الاداري الضعيف وتخبطاته العملية العديدة لا تدل على أن من يدير الاتحاد إلا رجل فاشل ادارياً وعملياً والشواهد كثيرة ” .

واستكمل : ” تم إعفاء مارك كلاتنبيرغ منذ عدة أشهر ولكن لم يستطيع الاتحاد السعودي توفير بديل بسبب الفشل، بل المصيبة أنه تم تكليفه بمهام أخرى، ويخرج رئيس الاتحاد بتصريح هزيل بأن ايجاد بديل يتطلب الجهد والعلاقات ” .

وتابع : ” رئيس لجنة الانضباط إعفاؤه اليوم ليس إلا محاولة لتغطية الفشل، هل هو من يصدر القرارات ولجنته أم الأخ قصي على غرار فضيحة لجنة المسابقات؟! شاهدنا تصاريح متشابهه صدرت عليها عقوبات وأخرى لم تصدر؟ من يترجم له؟ ومن يزوده بذلك؟ “