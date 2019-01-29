أنباء عن إيقاف وتغريم رئيس نادي النصر
ذكرت أنباء متداولة، أن رئيس نادي النصر، سعود السويلم، حصل على عقوبة إيقاف لمدة سنة مع غرامة مالية قدرها 300 ألف.
وكان اتحاد القدم السعودي برئاسة قصي الفواز، قد نشر خطاب رسمي لنادي النصر يطلب من خلاله توضيح موقفه من تغريدات رئيسه سعود السويلم تجاه رئيس اتحاد القدم، تمهيدًا لإعلان قراره.
وقال رئيس النصر مخاطبًا رئيس اتحاد القدم في مجموعة تغريدات أمس الاثنين :” أتمنى من أخي قصي الفواز أن يملك الجرأة في تقديم استقالته، فهي الحسنة الوحيدة التي قد تكون له في الجانب الرياضي، فقد أظهرت من يعمل تحت مظلتك بأنه مجرد تكملة عدد ومايحزن أن البعض له تاريخ عريق وسيتلطخ بالفشل بسبب قيادتك. ”
يذكر أن سعود السويلم رئيس نادي النصر هاجم اتحاد القدم برئاسة الفواز، مؤكدًا عدم ثقته في الاتحاد تحت قيادة رئيسه الحالي، ووصفه بالفاشل إداريًا وعمليًا، وطالبه بالاستقالة، وذلك في أعقاب احتجاج رئيس النصر على قرارات حكم مباراة فريقه أمام فريق أحد.
صراحه[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 10 ساعات
المفروض يشطب زيادة
زائر[ عدد التعليقات: 3052 ] نشر منذ 9 ساعات
اصلا هو مكلف عام ولا يحق له ان يكلف عام اخر
يعني هو كذا كذا ذالف
يطعن في اللجان عندنا ونتهم دوله قطر انها تدفع رشوة لكاس العالم وهذا يتهم مسابقتنا
🐪[ عدد التعليقات: 163 ] نشر منذ 9 ساعات
النصر من ايام الاميؤ عبدالرحمن بن سعود وهو مظلوم لكن الهلال حينهزم بفعل الفار وراح يصير مظحكة الفرق الايام بيننا لان الرشوة والدلع وطال عمرك ماعادت تنفع فيجب العداله ان تصل الى كرة القدم ليس فقط حبس الوزراء ورجال الاعمال هذه العداله والايام بيننا ….
🐪[ عدد التعليقات: 158 ] نشر منذ 9 ساعات
في عهد عمر ابن الخطاب
مصري فاز على ولد عمر ابن العاص وهو والي مصر في سباق الخيل فضربه ابن عمر ابن العاص كف لانه فاز فذهب المصري فشكا ماجرى له لخليفة المسلمين فنادا عمر ابن العاص وابنه وفعل مع عمر ابن العاص بأن جعله يرعى الغنم ولبسه جبة الراعي وامر المصري بضرب ابن عمر ابن العاص حتى ان عمر ابن العاص تمنى ان لا يولد قبل ذالك اليوم
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38360 ] نشر منذ 9 ساعات
من اولها
ابو وليد[ عدد التعليقات: 927 ] نشر منذ 8 ساعات
البهايم حقاته اولى برعايته وخاصه انها محتاجه شعير والرعيان لاهين عنهم بمتابعه فريقهم الفقر
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2598 ] نشر منذ 7 ساعات
قلعتة مجرد مهايطي تصريح في ظهر تصريح
روميو[ عدد التعليقات: 1044 ] نشر منذ 4 ساعات
وش ذا الريس من جاء وهو بس شكاي وبكاي. .. ولجنة الانضباط صاكته بغرامات لين قعر اذنه
بندر[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 3 ساعات
وقفوه او اشطبوه لكن العداله مطلب الفرق
واعزتي له
رئيس نادي يدفع ويتعاقد ويحضر على حساب صحته ويشوف فريقه ينظلم مباراة تلو مباراة وينقلون مبارياته غصبن عليه بينما الفريق الاخر يمتلك ملعب ويمتلك فار ويمتلك لجان و و و …. ماينلام
حسبي الله ونعم الوكيل
عبدالرحمن الشهراني[ عدد التعليقات: 193 ] نشر منذ 3 ساعات
اللي يقول الحق دائما تلومه الناس اللي ماعندها
سالفه مع الخيل ياشقرا
الرئيس قال الحق والجميع شاف التحكيم سئ
والنصر يحاولون اعاقته في الدوري الاعيب
شبعنا منها اساليب قذره وصبيانيه
لكن دائما وابدا العالميييييييييييه
صعببببببببببه قوييييييييييييييه
الوفا طبعي[ عدد التعليقات: 1008 ] نشر منذ 3 ساعات
تخسى ماينشطب الا انت وجرواك ياطاااااقيه يالسسسسسلق على وجهك والشامخ يدعسسسس عليك يابنو زعيييييييييق…..
اتحداااه يتجرأ او يفكر فيها لأنه يعرف عمهم الشامخ ويييين بيوصلها ماغير ينشطب هو على وجهه 🤣😂
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1776 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبحان الله
ال سويلم مره ذكي كيف ؟
كان راعي جمال ونوق والان تطور وصار يرعى من البشر بهايم استغل امراضهم النفسيه والتعصبيه وصار يجرجرهم وراه مثل الغنم
مااقولكم ذكي هههههههههههههههههههههههههههههههه