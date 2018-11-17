بريطانيا تعتزم معاقبة تركيا حال ثبوت تجسسها على القنصليات

لندن(صدى):

كشفت صحيفة ديلي مرور البريطانية، أن هناك مشروع يتم تداوله حاليًا داخل الدوائر البريطانية؛ لمعاقبة تركيا إذا ما ثبت تجسسها على البعثات والقنصليات الدبلوماسية.

يأتي ذلك بعدما كشف مسؤولين أتراك عن معرفتهم بحادثة قتل الصحفي جمال خاشقجي قبل وقوعها بـ15 دقيقة، أي أنهم كانوا على علم بما يحدث داخل القنصلية السعودية إلا أنهم لم يمنعوا قتله.

وفي هذا السياق، تسائلت المعارضة التركية عن السبب وراء عدم تدخل السلطات التركية لوقف عملية قتل ” خاشقجي ” رغم علمهم المسبق بما يحدث، وفقًا لتصريحات مسؤوليهم، ما يضع علامة استفهام كبيرة على موقف أردوغان من القضية.

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