سؤال محرج من معارض تركي لـ ” أردوغان ” بشأن قضية خاشقجي

طلال الضوي(صدى):

وجَّه رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض للنظام التركي، كمال كليتشدار أوغلو، سؤالًا منطقيًا ومحرجًا إلى الرئيس التركي، بشأن قضية الصحفي جمال خاشقجي.

وقال كيليتشدار أوغلو: ” لقد جاءوا بطائرة خاصة، ومعهم مهمة رسمية، شمروا عن أذرعهم وارتكبوا الجريمة، ثم غادروا البلاد، وسمعت أنت تلك التسجيلات الصوتية من قبل، لماذا إذا تركتهم طلقاء ولا يحمل أي منهم حصانة دبلوماسية، سنقدم استجوابا لفتح تحقيق جديد، نريد عرض التسجيلات الصوتية على البرلمان، سنحمي شرف تركيا ” .

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أن بلاده عرضت التسجيلات الصوتية الخاصة بجريمة مقتل خاشقجي على كل من السعودية والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا.

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