تركيا تقفز على القانون الدولي بالتجسس.. لماذا لم تمنع قتل خاشقجي؟

طلال الضوي(صدى):

واصلت قناة الجزيرة القطرية، هجومها المنظم على المملكة مستغلين قضية وفاة الصحفي جمال خاشقجي، تعليقًا على بيان النيابة العامة الأخير بشأن التحقيقات وآخر المستجدات.

ورغم أن المملكة حسمت في بيانها مصير جثمان خاشقجي، وكشفت خط سير التحقيقات في القضية، إلا أن هجوم الجزيرة غير المبرر جعلها تنتقد بشكل غير مهني البيان، مسندة هذا النقد إلى مصدر تركي مجهول.

وجاء في إطار هذا الهجوم نقلًا عن المصدر ” المريب ” ، أنه لو لم يكن هناك تسجيلًا صوتيًا تفيد بقتل خاشقجي لما صدر هذا البيان، متسائلًا لماذا جاء الفريق ومعه منشار وآلات تقطيع، وفقًا له.

التصريحات بشأن التسجيلات الصوتية التي حصلت عليها السلطات التركية، تجعل السؤال حول السبب وراء عدم منعها عملية قتل جمال خاشقجي، ضروريًا، إلا أن لا الجزيرة طرحته على مصدرها ولا تركيا زوّدت النيابة العامة السعودية بهذه التسجيلات، ما يضيف على الأمر كله غموضًا من الناحية التركية.

فقد قفزت الحكومة التركية على القانون الدولي، بالتجسس على المقرات الدبلوماسية وهي التي تتمتع بحصانة، ما يعد جريمة دولية يجرمها القانون الدولي.

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