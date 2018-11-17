مغردون: تسجيلات تركيا المزعومة عن مقتل خاشقجي تدينها لهذه الأسباب

طلال الضوي(صدى):

اثارت الحكومة التركية كثيرا من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية فيما يتعلق بقضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي بعدما أكدت أن بحوزتها مجموعة من التسجيلات الصوتية التي رصدت اتفاق قاتلي خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول على انهاء حياته قبل دخوله اليها بنحو ١٥ دقيقة.

وكانت النيابة العامة قد وجهت تهم قتل خاشقجي الى ١١ شخصا الخميس الماضي بينما طالبت بالقتل لخمسة منهم، قبل ان تخرج الصحافة التركية لتنقل على لسان مسؤولين حكوميين ومقربين من السلطة بأن لدى أنقرة تسجيلا صوتيا لمدة ١٥ بين منفذي جريمة القتل في القنصلية يرصد توزيعهم لادوار كل منهم لقتل خاشقجي فور دخوله.

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي كثيرا مع هذه الانباء ورأى كثير منهم أن هذا الامر يدين تركيا بشكل كبير لاسيما انه في حالة صحة وجود تسجيلات فذلك يعني انها لم تتدخل لانقاذ الرجل من يد قاتليه رغم علمها بالتخطيط لقتله قبل ١٥ دقيقة من تنفيذ الجريمة.

وقال مغردون اخرون على موقع تويتر ان التسجيلات المزعومة ان وجدت فهي تمثل ادانة من جهة اخرى للحكومة التركية اذ انها تثبت تنصتها على البعثات الدبلوماسية لديها وهو فعل خطير لم يسبق ان اعترفت به أي دولة من قبل.

وتباينت التغريدات في هذا الشأن الا أن اغلبها عبر عن دهشة المغردين من حقيقة موقف تركيا من القضية منذ بدايتها اذ انها تعمل على اطالة الحديث عنها عالميا لاغراض سياسية في حين انها تدين نفسها ومسؤوليها بالحديث عن تلك التسجيلات التي لم يظهر ايا منها منذ وقوع الجريمة في الثاني من اكتوبر الماضي.