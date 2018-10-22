تركيا: لا نريد أن تتضرر العلاقات التركية السعودية بسبب قضية ” خاشقجي “

نايف السالم(صدى):

أكدت الرئاسة التركية، على تمسكها بالعلاقات التركية السعودية، مشيرة إلى أنها لا تريد أن تتضرر هذه العلاقات بسبب قضية وفاة الصحفي جمال خاشقجي.

يذكر أن النائب العام، سعود المعجب، كان قد أعلن عن وفاة خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول إثر شجار مع عدد من العاملين وتم توقيف 18 شخصًا إثر ذلك.

كما صدرت أوامر ملكية بإعفاء نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني، من مناصبهم، وكذلك تشكيل لجنة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.

وكان وزير الخارجية عادل الجبير، قد أكد أن سمو ولي العهد لم يكن على علم بوفاة خاشقجي، مشددًا على أن المملكة بالتعاون مع الحكومة التركية تعمل على معرفة مكان وجود جثته، وسيتم محاسبة المسؤولين خلف القضية.

وفي السياق ذاته، كشف مصدر مسؤول عن ملابسات واقعة وفاة ” خاشقجي ” داخل القنصلية، مشيرًا إلى أنها كانت حادثة ولم يكن هناك نية مسبقة للقيام بذلك.

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