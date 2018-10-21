بالفيديو.. اللقاء الكامل لوزير الخارجية مع قناة FOX NEWS حول قضية خاشقجي

نايف السالم(صدى):

أكد وزير الخارجية، عادل الجبير، أن المملكة بالتعاون مع الحكومة التركية تعمل على معرفة مكان وجود جثة الصحفي جمال خاشقجي، مشددًا على أنه سيتم محاسبة المسؤولين خلف القضية.

وأوضح ” الجبير ” خلال حوار صحفي مع قناة FOX NEWS الأمريكية، السبب وراء تناقض الروايات التي انتشرت في بداية التحقيقات، واصفًا ما حدث بأنه ” سلوك إجرامي ” ، والمسؤولين وراءه سيعاقبون.

وتقدم لكم ” صدى ” نص الحوار:

ينظم لنا الآن من الرياض وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، السيد الوزير شكرًا لانضمامك معنا؟

شكرًا للاستضافة.

مثل ما تعلم هناك شكوك حول العالم، وهنا في واشنطن، وفي جميع أنحاء العالم بشأن آخر التفسيرات حول اختفاء وموت جمال خاشقجي. أريد أن أعطيك فرصة لوضع آخر اتفسير وكيف وصلت الآمور إلى هذا؟

كان لدينا فرد معين جاء إلى القنصلية واتصل به أفراد من فريق الأمن السعودي وقالوا لنا أنه ترك الصراع غارد وعادوا للسعودية لتقديم التقرير لهذا الغرض. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أرسل فريقًا للتحقيق في تركيا مع السلطات التركية. التقارير التي كنا نحصل عليها من تركيا ولم تتوافق التقارير التي قدمها الفريق لنا بعد عودتهم إلى المملكة العربية السعودية. ثم أوعز الملك إلى المدعي العام بفتح تحقيق وهو ما فعله قبل تسعة أيام واكتشف أن هناك تناقضات واكتشفنا أنه قتل داخل القنصلية. نحن لا نعرف التفاصيل ولا نعرف أين الجثة. المدعي العام أصدر أوامر باحتجاز (18) شخصًا للاستجواب وربما لمحاكمتهم. كما أمر الملك بإقالة عدد من المسؤولين بخصوص هذا الملف. هذا الانتشار هو الخطوة الأولى في رحلة طويلة ونحن عازمون على كشف كل حجر ونحن عازمون على معرفة وإظهار كل الحقائق، ونحن عازمون على معاقبة أولئك الذين وراء جريمة القتل. ونحن عازمون على ضمان أن المؤسسات التي تتعامل مع الاستخبارات تم فحصها وموازنتها في ذلك وضمان أن شيئًا من هذا لا يمكن أن يحدث مرة أخرى.

لقد قلت أنك لا تعلم مكان تواجد الجثة، على الأرجح شخص ما يعلم أين هي؟ هل تم تمزيقها؟ هل تعرف ذلك؟

نحن نعمل على هذا، ونعمل مع الحكومة التركية ومع زملائنا الأتراك، ونحن نواصل خط الاستجواب، ولدينا نية لمعرفة ما حصل ولدينا نية إظهار جميع الحقائق بخصوص هذا الموضوع. نريد أن نتأكد مما حصل ونريد محاسبة المسؤولين خلف هذه القضية.

لماذا أخذت المساءلة (18) يومًا لإطلاق الرواية السعودية، بالبداية تم التصريح أنه خرج من القنصلية ثم حصل صمت لفترة معينة ثم تفاصيل بدون إشارة عن الجثة؟

لقد كان لدينا تقرير تشير بأنه خرج من القنصلية وكما ذكرت مسبقًا أن فريق التحقيق الخاص بنا في تركيا أكتشف وجود عناصر تتناقض مع ما كان في تلك التقارير وعندما وصلنا إلى الوقائع الصحيحة بدأ المدعي العام بإجراء التحقيقات وأكد أن التقارير التي وضعت مبدئيًا كانت خاطئة وأنه هناك شيء حصل يعتبر جريمة. وبنتائج الموجودة أخذنا خطوات، لكن يجب أن لا ننسى عندما يكون لديك أوضاع كهذه ترغب أن تكون المعلومات دقيقة بأكبر شكل ممكن، لا نريد أن نضع افتراضات أو إشاعات، لهذا الموضوع يأخذ وقت، وربما نسترجع قضية أبو غريب التي أخذت وقت وإصدار حكومة الولايات المتحدة التقارير الأولية لما حدث، وهذه الأمور تأخذ وقت ويجب أن تكون حذرًا.

أنتم حكومة تعتمد على السلطة وأنت تقول إن ولي العهد محمد بن سلمان لا يعلم بما حدث على الإطلاق على رغم من أعضاء الفريق الـ 15 قريبين منه؟

حسنًا، برت، نحن ليست حكومة متسلطة نحن حكومة ملكية لدينا ضوابط وتوازنات ولدينا نظامنا، أفراد هم وراء هذا خارج نطاق السلطة. بكل وضوح هناك خطأ كبير أرتكب ومحاولة للتغطية لما حصل، وهذه الأمور للأسف تحدث ونريد أن نكون متأكدين أن المسؤولين وراء هذه الحادثة سيعاقبون بحسب الإجراءات المتبعة. تاريخنا في السعودية خلال الـ 80 سنة الماضية لم يحدث مثل هذا السلوك ولا يمكن هذا السلوك أن يتكرر. هذه العملية خاطئة وسلوك إجرامي والمسؤولين وراءه سيعاقبون.

العودة إلى السؤال المتعلق، هل ولي العهد يعلم أي شيء بخصوص هذا الموضوع بشأن أشخاص قريبين منه متورطين بهذه العملية؟

لم يكن هناك أشخاص قريبين منه، بل كان هناك صور لأشخاص كانوا ضمن فريقه الأمني من وقت لآخر، لكن هذا طبيعي أشخاص أمنيين يتعاملون مع ملف أمني داخلي أو خارجي، والصور المتداولة لا تعني تورطهم بالحادثة على الإطلاق. ولي العهد نفى ذلك، ولي العهد ليس له علاقة بهذا حتى أعضاء الاستخبارات ليس لديهم علاقة بهذا، هذه عملية فردية تجاوزا الأوامر والمسؤولية التي لديهم وارتكبوا خطأ في تل جمال خاشقجي.

هل تعتقد أن الأتراك لديهم تسجيلات عما حدث في القنصلية؟

لا أعلم، ولكن هم قالوا إن لديهم تسجيلات، ولم نستمع إليها وليس لدي علم عن أي حكومة استمعت إليها.

هل تعتقد أن الاستخبارات الأمريكية لديها اعتراض على هذه العملية رفيعة المستوى؟

لا أعلم، ولكن أتوقع أنه إذا كان لديهم لكان أخبرونا عنها، وأرى الكثير من التوقعات والإشاعات في الإعلام، وأنصح الناس التصرف بوعي وانتظار التحقيقات في تركيا وفي السعودية تظهر نتائجها لكي نعرف حقيقة الأمر.

انت تعرف يا معالي الوزير أن هنالك العديد من الانتقادات حول تفسير الحادثة، ولكن كيف تفسر أن الصحفي ذو 60 عامًا قاوم 15 رجلًا في القنصلية، والذي يعد واحدًا منهم متخصص في التشريح؟

لا أعتقد أن الـ 15 رجلًا كانوا في القنصلية عندما وقعت الحادثة، ولكننا نتحرى عن كل عضو في الفريق، ولمعرفة كيف تم تشكيلهم وماهي أدوارهم، وذلك لكي نتعرف عما حدث داخل القنصلية، والتحقيقات ما زالت في بداياتها، ولكن سوف ننهي التحقيقات لأجل الحصول على الصورة كاملة والتعرف عن المتسببين ومحاسبتهم، واطلاع الجميع عما حدث.

متأكد أنك سمعت بخبر صناع القرار الأمريكي مثل السيناتور راند بول الذي قال بأنه “متأكد من أن ولي العهد السعودي متورط وهو من قاد هذه العملية، ولا يجب أن نستمر في علاقة مع ولي العهد السعودي، وأتوقع أنه يجب أن يتم تغييره، وأعتقد أن العقوبات ليست كافية”، والكثير مثل السيناتور راند بول يتفقون معه، ما رأيك؟

مندهش من شخص يبعد 6 آلاف ميل متأكد من حادثة وقعت 6 آلاف ميل عنه، وليست لديه معلومات أو استخبارات، ولذلك يعد السيناتور بول يحكم بالعواطف والاحتماليات وليست مبنية على الحقائق، وبخصوص موضوع من يقود السعودية ذلك يعد قرار سعودي ولا أحد آخر غيرها، وباحترام أدعو أعضاء الكونغرس للانتظار إلى أن تصلهم الحقائق ثم يحكموا بناءً عليها، ولكن لا يقفزوا للاستنتاجات بدون انتهاء التحقيقات، وهنالك قانون يكون فيه المتهم بريء حتى تتم إدانته، ولكن الناس للأسف قاموا بقلب ذلك القانون.

هل أنت قلق وخائف من مجرى التحقيقات التي قد تظهر خلاف ما تقوله الآن؟

وضعنا السيناريو المبني على الحقائق التي حصلنا عليها في وقتها، وسوف نستمر في وضع المعلومات الموثوقة حال توفرها، ونحن واضحين بأننا لن نترك صخره بدون أن نكشف عنها، وسوف نحمل جميع المتورطين المسؤولية عن أفعالهم بغض النظر عن مناصبهم.

هل الملك سلمان يقف خلف ولي العهد في هذه الحادثة؟

الملك سلمان عازم على استمرار التحقيقات، وعازم على إظهار الحقائق، وعازم على محاربة المسؤولين عن الحادثة، وعازم على وضع سياسات وإجراءات تمنع تكرار حدوث هذه الحادثة مرة أخرى.

ماذا سيحدث في الذين اعتقلتموهم بشأن هذه الحادثة؟

ذلك يعود على المحكمة لتتخذ قرارها بشأنهم، والمدعي العام سوف يضع العقوبات في حال انتهت التحقيقات، وسوف يتم توجيه المعتقلين إلى المحاكم، والمحكمة سوف توحه لهم عقوبات.

هل لديك رسالة اليوم تقدمها لعائلة خاشقجي؟

نعم، هذه غلطة فظيعة وكارثة فظيعة، وتعازينا نوجهها لهم، ونشعر بألمهم ونأمل أن ذلك لم يحدث، وأتمنى أننا استطعنا تجنب ذلك، ولكن للأسف ارتكبت غلطة كبيرة جدًا، وأؤكد لهم أن المسؤولين عن ذلك سوف يتحملون عواقب ذلك.

في الخاتمة يا معالي الوزير أنت أمضيت فترات طويلة كسفير للسفارة السعودية بأمريكا والآن كوزير الخارجية السعودية، أين ترى مستقبل العلاقات الأمريكية السعودية؟

العلاقات السعودية الأمريكية تاريخية واستراتيجية، ولدينا مصالح عظيمة نشاركها معًا، ولدينا علاقات تجارية عظيمة، ولدينا مشاكل في الأمن مهمة للبلدين، ونعمل بشكل قريب من بعض في مواجهة الإرهاب والتشدد وتقوض السياسات العدوانية الإيرانية في المنطقة، ونحاول احلال السلام في البحر الأحمر والقرن الأفريقي وباكستان وأفغانستان، والعلاقة مهمة بشكل كبير جدًا بين البلدين استراتيجيًا، وأعتقد أنه عندما تنتهي التحقيقات وتظهر الحقائق ويعلم الناس من المسؤول ويرونهم يعاقبوا ويرون الإجراءات توضع في مكانها لعدم تكرار ذلك، وذلك سيجعل العلاقة تتعدى هذه الحادثة.