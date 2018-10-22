خادم الحرمين الشريفين يعزي أسرة الفقيد جمال خاشقجي
أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد جمال خاشقجي رحمه الله.
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه خادم الحرمين الشريفين بابن الفقيد صلاح جمال خاشقجي.
وقد عبر صلاح خاشقجي عن عظيم شكره لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على مواساته لهم في الفقيد.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36415 ] نشر منذ 2 ساعتين
أحسن الله عزاااااكم
ورحم الله ميتكم
وموتى المسلمين
فهد[ عدد التعليقات: 276 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاك الله خير الجزاء
و يحفظكم مولاي
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36415 ] نشر منذ 1 ساعة
من خلال قرائتي لتعليقاتك الحاقدة يلي مسمي نفسك فهد
الاحظ أنك تجد صعوبة في كتابة اللغة العربية
يبدو لي أن الي قاعد يلقمك في طهران
غشيم مثلك
أو هو حاط أصبعه في مؤخرتك وأنت تكتب🤔