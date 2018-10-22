خادم الحرمين الشريفين يعزي أسرة الفقيد جمال خاشقجي

الرياض(صدى):

أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد جمال خاشقجي رحمه الله.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه خادم الحرمين الشريفين بابن الفقيد صلاح جمال خاشقجي.

وقد عبر صلاح خاشقجي عن عظيم شكره لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على مواساته لهم في الفقيد.