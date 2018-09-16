أنباء عن وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك

القاهرة(صدى):

تداولت أنباء، اليوم الأحد، حول وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، وذلك بعد أيام من نشر صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي والتي ظهر خلالها عدم استقرار حالته الصحية.

ودشن المغردون على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” وسم بعنوان ” #وفاه_حسني_مبارك ” ، دون تأكيد رسمي من أي جهة مصرية أو مصادر مقربة من الرئيس الأسبق عن حقيقة وفاته.

وكان الرئيس المصري الأسبق تنحى من منصبه في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، واختفى عن الأنظار بعد برائته من التهم الموجهة إليه وخروجه من السجن، وهو في حالة صحية غير مستقرة.