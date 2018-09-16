أنباء عن وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك
تداولت أنباء، اليوم الأحد، حول وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، وذلك بعد أيام من نشر صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي والتي ظهر خلالها عدم استقرار حالته الصحية.
ودشن المغردون على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” وسم بعنوان ” #وفاه_حسني_مبارك ” ، دون تأكيد رسمي من أي جهة مصرية أو مصادر مقربة من الرئيس الأسبق عن حقيقة وفاته.
وكان الرئيس المصري الأسبق تنحى من منصبه في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، واختفى عن الأنظار بعد برائته من التهم الموجهة إليه وخروجه من السجن، وهو في حالة صحية غير مستقرة.
لمى الحربي[ عدد التعليقات: 203 ] نشر منذ 53 دقيقة
الله يرحمه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33474 ] نشر منذ 52 دقيقة
الله يرحمه
حي كان أو ميت
ويرحم جميع موتى المسلمين
مات منهو أفضل منه
وكلنا بنموت😐
هزيم[ عدد التعليقات: 137 ] نشر منذ 47 دقيقة
لمى
يالمى
لمى الحربي[ عدد التعليقات: 203 ] نشر منذ 44 دقيقة
هزيم
ياهزيم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33474 ] نشر منذ 38 دقيقة
ههههههه ههههههه
قلت لك أنك خروف ماصدقتني😂😂😂😂
شليويح افندي[ عدد التعليقات: 242 ] نشر منذ 37 دقيقة
استح على وجهك انت وياها
ويش قالولكم مسلسل وضحى وبن عجلان عندنا هنا
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33474 ] نشر منذ 37 دقيقة
هاالحين سنشهد قصة حب ومسلسل تركي
في الصحيفة
الله يستر بس
مايطب عليهم شليويح أفندي ولا غريب 😂😂😂😂
شليويح افندي[ عدد التعليقات: 242 ] نشر منذ 35 دقيقة
وانتي بالاخص يالمى احشمي نفسك انت من اصل ومن قبيله معروفه
شوفي الاخوات هنا كيف محترمات
ولا شك انك محترمه لكن اركدي اركدي الله يهديك
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33474 ] نشر منذ 35 دقيقة
والله صحى
النححششششششه يعيال
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
هزيم[ عدد التعليقات: 137 ] نشر منذ 30 دقيقة
لمي
يالمي
وينك يالمى
لمى الحربي[ عدد التعليقات: 203 ] نشر منذ 29 دقيقة
هزيم عم ينادي
ليش ما ارد
ايش وجه العيب في الرد
هزيم[ عدد التعليقات: 137 ] نشر منذ 28 دقيقة
شليويح افندي.
هههههههههههههههههههههههههه
وش اللي قاهرك وحارق رزك انحرق ………………….
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ماعليك الا من نفسك وبس.
خلك بنفسك وموت بغيضك.
الا بسالك ماشفت لمى؟
هزيم[ عدد التعليقات: 137 ] نشر منذ 27 دقيقة
هههههههههههههه
تعجبيني يالمى.
بس هذا من قهره وغيضه.
هههههههههههههههههههههههههه
خل يموت قهر.
شليويح افندي[ عدد التعليقات: 242 ] نشر منذ 24 دقيقة
ابك انت ماتستحي على وجهك ترضى احد يلاغي زوجتك ولا بنتك ولا اختك ويناديها وتناديه ترضاها علمني
وانتي الله يصلحك لاتصيرين خبله مالك ومال ملاغى الرجال احشمي نفسك ولا تردين على كل واحد يبربر
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33474 ] نشر منذ 20 دقيقة
هزيم ارسل لها رقمك وروحو خاص
هنا صحيفة محترمة
والله اكلمك جد😐
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33474 ] نشر منذ 18 دقيقة
لمى حلاة الفتاة في رجاحة عقلها
شفي باقي البنات
وخليكي مثلهم
غشيم هذا أعرفه من ثلاث سنوات هنا
ماشفت في حياتي واحد أجبن منه
والله اكلمك جد😂😂😂
غريب[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 16 دقيقة
لايالقرني يشهد اللّه إني ماعاد أزعجك ومنك السماح كل واحد يلتهي بنفسه تووووبة
هزيم[ عدد التعليقات: 137 ] نشر منذ 16 دقيقة
ههههههههههههههههههههه
يا حليك يا شليويح ، مسوي نفسك غيور عليها؟
وانت يا قرني لا بغيت اعطيها رقمي ماشاورتك.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33474 ] نشر منذ 10 دقائق
عطها عطها
البنت متعطشه وأنت متخرفن وجايع
توكلوا على الله وأكسروا الحواجز
اليوم يوم قلة الأدب😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33474 ] نشر منذ 6 دقائق
أسمع ياغشيم
الي يبي بنت الناس
مايهين كرامتها قدام الآلآف القراء ويهين نفسه
يروح ويدق الباب
ويتكلم مع الرجاجييل
ويطلب يدها
مو خرفنه في خرفنه
لوثت سمعة البنت الحين.هي طيبه وترد عليك
مسكينة على نياتها
وماتدري عن نيتك الخبيثة
ولو هي ذكية
كان فهمتها وهي طايرة
أنا شفتهاالأسبوع الي طاف
ماشاءالله عليها
تكتب وتنتقد في قسم المنوعات الأخبار والعلاقات
قلت بس
هذي البنت مثالية
بس اليوم أنا منصدم
مررره مصدوووم
دق على نجم ياشايويح قلهم القرني
مصدوم😂😂😂😂
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31225 ] نشر منذ 3 دقائق
غريبه ما اعلنت القنوات المصريه الخبر يعني شائعه
شليويح افندي[ عدد التعليقات: 242 ] نشر منذ 2 دقيقتين
احشمي نفسك يابنت الاجواد ولا تردين على احد خليك في حالك ومع الاخوات اخذي واعطي واستفيدي وفيدي على كيفك