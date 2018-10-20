وزير الإعلام عن قضية خاشقجي: للمملكة مبادئ راسخة قامت على العدالة وسيادة القانون

عادل الحربي (صدى):

قال وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد إن بيان معالي النائب العام الخاص بالتحقيق في وفاة المواطن جمال خاشقجي جاء تأكيد على مبادئ المملكة الراسخة التي أساسها العدالة وسيادة القانون.

وأضاف العواد في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر اليوم السبت إن المملكة منذ تأسيسها “قامت على العدالة وسيادة القانون منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز رحمه الله وصولا للعهد الميمون لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد، حفظهما الله.

كانت النيابة العامة قد أعلنت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي بينما وجهت تهمة قتله إلى 18 سعوديا، عقب التحقيقات الأولية التي أجرتها المملكة بشأن هذه القضية.