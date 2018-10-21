تفاصيل جديدة عن سبب وفاة جمال خاشقجي
كشف مسؤول سعودي لوكالة ” رويترز ” للأنباء، عن سبب وفاة المواطن الصحفي جمال خاشقجي الحقيقي؛ حيث قال أنه توفي في القنصلية السعودية في إسطنبول نتيجة خطأ من فريق التفاوض.
وأكد المسؤول، أن تقارير المهمة الأولية: ” لم تكن صحيحة مما اضطرنا للتحقيق ” ، لافتًا إلى أن فريق التفاوض تجاوز صلاحياته واستخدم العنف وخالف الأوامر، موضحًا أن وفاته جاءت بسبب كتم النفس خلال محاولة منعه من رفع صوته.
وأشار إلى أن تصرف مسؤول العملية اعتمد على توجيه سابق بمفاوضة المعارضين للعودة، كما أن التوجيه السابق بالتفاوض لم يستلزم عودة المسؤول لنيل موافقة القيادة، لافتًا إلى أن ارتباك فريق التفاوض مع ” خاشقجي ” دفعهم للتغطية على الحادثة، وذلك وفقًا لـ ” العربية ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36324 ] نشر منذ 2 ساعتين
قدر الله وماشاء فعل
موت خاشقجي آلمنا جميعآ
لكن بإذن الله
القضيةستأخذ مجراها
وسيحاسبون ويحاكمون.
وكلنا ثقه في حكومتنا الرشيدة.
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
مشاري[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
أين الجثة ؟؟؟؟؟
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1790 ] نشر منذ 2 ساعتين
ازعجونا. خاشقجي. ضارطجي. مات الآلاف. بالحروب والتفجير بالبيوت. والمساجد. والآمنين ولم يتكلم احد. حصاة ومات وبعدين. صحابي وإلا عالم وإلا مفكر سيّء ونتطاول على رجال الهيئة. وحلت عليه الدعوه. لا تنسون دعوة الشيخ. وطويل لسان. ومغرور. الأطفال والشيوخ والنساء يقتلون بالآلاف. والغرب يتفرج. والجزيرة تنافق. لعنكم الله. بالامس. خونه ومرتزقه. ودخلاء قتلوا رجل أمن وأصابوا الكثير بالدائريات ولا احد يتكلم.
منصور[ عدد التعليقات: 335 ] نشر منذ 2 ساعتين
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: لا يَزَالُ الْمَرْءُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا ” .
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ
للاسف شويتة مراهقين اضرو ببلدهم بتصرفاتهم الطفوليه يعتقدون انهم احسنو وهم في الحقيقه اوقعوا البلد في مصيبه هذا والله الحمق بعينه واما العتب فهو على القنصل لانه رجل كبير وسياسي ويمثل الدوله فكيف يسمح بذالك على الاقل فالرجل دخيل على السفاره او حتى عليه شخصيا فلايسمح لاي شخص بايذائه مهما كان ولولا ان خاشقشي كان في نيته ان يعود للوطن لما دخل السفاره من اصله فاللين هو اساس كل شي واما البلطجه فليست الا تصرف الجبان
ابومازن 2148[ عدد التعليقات: 90 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا يومه واتوقع والعلم عندالله انه قتل غير متعمد ولكن الغريب في الامر وين جثته
.[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 47 دقيقة
اساس جميع الاديان والرسالات السماوية هو الرحمة بالانسان وحسن الظن وفعل الخير والعلم والمعرفة والعمل الصالح والحث على نشر الامان والسلام والاستقرار النفسي لجميع الناس وعدم الاعتداء على المؤمن والكافر مادام لم يعتدي عليك.انسان مخضرم زي جمال خاشقجي المفروض انك تستفيد من خبراته وعقليته وفكر هذا الانسان انا اعتبره بمثابة صانع اللعب للفريق في اي ملعب ,,,,, لاحول ولاقوة الا بالله العظيم رحم الله جمال خاشقجي واسكنه فسيح جناته
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4648 ] نشر منذ 46 دقيقة
سيدي ولي العهد الأمير القائد الملهم محمد بن سلمان آل سعود المعظم حفظه الله
سوف يقتص وينتقم له انا ع ثقة
والله انه لم يكن يعلم ببعض الدسائس التي تحاك
والتجاوزات التي قد حدثت من البعض ممن هو وثق فيهم
اللهم اصلح له بطانه صالحة تدله ع عمل الخير وترشدهـ اليه
وتصرف عنه السوء يارب العالمين
ام الأستاذ جمال خاشقجي مات رحمه الله
بغض النظر عن اي اعتبارات اخرى
يظل سعودي دون مزايدات او متاجرة بقضية خاشقجي
لن يكون هناك احن واخوف عليه وينتصر له ويظهر الحق
غير قيادتنا الرشيدة اعزها الله ابوابها مفتوحة للجميع
لمن اراد العودة للوطن والتبرأ من رجس الأفكار
التحريضية الحاقدة ضد قيادتنا ووطننا الغالي
نقول له اهلا وسهلا بك معزز مكرم في بلد العداله وتطبيق شرع الله
رغم انوف الحاقدين
عصي الدمع[ عدد التعليقات: 264 ] نشر منذ 44 دقيقة
هههههههههههه
يسالون الي كتمة فقط
ولا اغمي علية وفقد الذاكرة
ممكن
ابو عمار[ عدد التعليقات: 20522 ] نشر منذ 19 دقيقة
الجماعه فعلا ارتكبو خطاء كبير وحصل عندهم سؤ تصرف بعد موته سواء بكتم انفاسه او بسكته قلبيه
المفروض انهم طلبو الاسعاف بسرعه ونقله الى المستشفى في تركيا افضل بكثير من تصرفهم الاهبل
الذي سبب الحرج الكبير للحكومة امام الرأي العام والدولي
الان كل دول العالم تطالب بمعرفة الحقيقه ويسألون عن جثته رحمه الله
نسأل الله ان يلهم اهله الصبر والسلوان