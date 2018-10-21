تفاصيل جديدة عن سبب وفاة جمال خاشقجي

نايف السالم(صدى):

كشف مسؤول سعودي لوكالة ” رويترز ” للأنباء، عن سبب وفاة المواطن الصحفي جمال خاشقجي الحقيقي؛ حيث قال أنه توفي في القنصلية السعودية في إسطنبول نتيجة خطأ من فريق التفاوض.

وأكد المسؤول، أن تقارير المهمة الأولية: ” لم تكن صحيحة مما اضطرنا للتحقيق ” ، لافتًا إلى أن فريق التفاوض تجاوز صلاحياته واستخدم العنف وخالف الأوامر، موضحًا أن وفاته جاءت بسبب كتم النفس خلال محاولة منعه من رفع صوته.

وأشار إلى أن تصرف مسؤول العملية اعتمد على توجيه سابق بمفاوضة المعارضين للعودة، كما أن التوجيه السابق بالتفاوض لم يستلزم عودة المسؤول لنيل موافقة القيادة، لافتًا إلى أن ارتباك فريق التفاوض مع ” خاشقجي ” دفعهم للتغطية على الحادثة، وذلك وفقًا لـ ” العربية ” .