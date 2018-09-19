آخر مستجدات قضية ” سيدة الجموم “

نايف السالم(صدى):

كشفت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، عن موعد النظر في قضية حرق سيارة المواطنة سلمى الشريف بجوار منزلها بمحافظة الجموم، من قِبل شابين من جيرانها، وذلك على أن يكون النظر بالقضية الأسبوع المقبل.

وتستمر المواطنة في رفض كل مساعي الصلح في قضية إحراق مركبتها، وذلك على الرغم من المحاولات العديدة لإقناعها بالتراجع عن قضيتها، فيما منحها رجل الأعمال وعضو المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة فهد الروقي، سيارة هدية بديلة لسيارتها المحترقة.

ومن جانبها، قامت شرطة العاصمة المقدسة، ممثلة بمركز شرطة الجموم، بإحالة المتهمين إلى النيابة العامة، وذلك قبل استكمالها التحقيقات، وإحالة ملف القضية للمحكمة.

وأقرا المتهمين بإحراقهما مركبة المواطنة خلال محاضر التحقيق، مبررين فعلتهما بعدم رغبتهما في أن تقود سيدة مركبتها في منطقتهما، علمًا بأن المتهمين قد تم إطلاق سراحهما بكفالة من قبل.

جدير بالذكر، أن مواطنة بقرية الصمد في محافظة الجمود، كانت قد نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا فيديو أثناء حرق سيارتها من قبل بعض الأشخاص وهي تبكي، مؤكدة أن بعض شباب الحي وراء حرق سيارتها.

وكانت شرطة منطقة مكة المكرمة، قد أكدت صحة الفيديو، موضحة أن الجهات الأمنية باشرت بلاغًا عن تعرض سيارة بقرية الصمد في الجموم، وتم إخماد الحريق واتخاذ الإجراءات الاستدلالية والبحثية للواقعة.

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