آخر مستجدات قضية ” سيدة الجموم “
كشفت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، عن موعد النظر في قضية حرق سيارة المواطنة سلمى الشريف بجوار منزلها بمحافظة الجموم، من قِبل شابين من جيرانها، وذلك على أن يكون النظر بالقضية الأسبوع المقبل.
وتستمر المواطنة في رفض كل مساعي الصلح في قضية إحراق مركبتها، وذلك على الرغم من المحاولات العديدة لإقناعها بالتراجع عن قضيتها، فيما منحها رجل الأعمال وعضو المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة فهد الروقي، سيارة هدية بديلة لسيارتها المحترقة.
ومن جانبها، قامت شرطة العاصمة المقدسة، ممثلة بمركز شرطة الجموم، بإحالة المتهمين إلى النيابة العامة، وذلك قبل استكمالها التحقيقات، وإحالة ملف القضية للمحكمة.
وأقرا المتهمين بإحراقهما مركبة المواطنة خلال محاضر التحقيق، مبررين فعلتهما بعدم رغبتهما في أن تقود سيدة مركبتها في منطقتهما، علمًا بأن المتهمين قد تم إطلاق سراحهما بكفالة من قبل.
جدير بالذكر، أن مواطنة بقرية الصمد في محافظة الجمود، كانت قد نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا فيديو أثناء حرق سيارتها من قبل بعض الأشخاص وهي تبكي، مؤكدة أن بعض شباب الحي وراء حرق سيارتها.
وكانت شرطة منطقة مكة المكرمة، قد أكدت صحة الفيديو، موضحة أن الجهات الأمنية باشرت بلاغًا عن تعرض سيارة بقرية الصمد في الجموم، وتم إخماد الحريق واتخاذ الإجراءات الاستدلالية والبحثية للواقعة.
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” سيدة الجموم ” تكشف مساعي البعض لتنازلها عن حقها في قضية حرق سيارتها
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33841 ] نشر منذ 1 ساعة
وليش يطلق سراحهما 😠
والأخت سلمى لاتتنازلين عن حقك أبد
هذيلن همج ولازم يتربون😐
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54315 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعوضها خير ,,
الواقع[ عدد التعليقات: 6478 ] نشر منذ 1 ساعة
هذه جريمة مكتملة الأركان وممكن لهذه السيدة السعودية رفع شكوى أخرى للحاكم الإداري عن سبب التأخير في معاقبة المجرمين هؤلاء وإطلاق سراحهم وتدخل وظغوط من أجل التنازل عن الحقوق المكفولة شرعا ونظاما من من يسمون أنفسهم مصلحين والعجيب كيف يصلحون في جريمة بشعة وظالمة وانتي آمنة في وطنك المملكة العربية السعودية
ريم العوفي[ عدد التعليقات: 397 ] نشر منذ 51 دقيقة
ماشاء الله يبونها تتنازل عن حقها المجرم لازم يإخذ جزاه هم إحرقوا قلبها ولازم تحرق قلبهم وتخيسهم بالسجن .
لا احد يتوسط في الجرائم .#
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4480 ] نشر منذ 36 دقيقة
الصلح خير
لو تم التعويض العادل والاعتذار مع الاعتراف بالخطأ-فالله يتوب على من تاب-
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33841 ] نشر منذ 28 دقيقة
لا لا
ياالسحاب
أختلف معك هذي المره
مازود الجرايم وخلاها تزدهر في المجتمع
الا سالفة الصلح خير وحب الخشوم
وتكفى طلبناك!!!!
في أخطاء غير مقصودة أقولك صح ودرس من دروس الحياة
لكن الأخطاء المتعمده
وأحفاد عنتر
من أخطأ
لازم يتحمل نتيجة خطأه
ويعاقب😐
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19685 ] نشر منذ 26 دقيقة
المفروض تم الحكم عليهم من مده لينالو عقابهم