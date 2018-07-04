القبض على المتورطين في حرق سيارة سيدة الجموم
أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، أن شرطة المنطقة ألقت القبض على الأشخاص المتسببين في حرق سيارة سيدة الجموم، التي وقعت أمس الأول.
وباشرت فرق التحقيق متابعة الحادث، حيث تم التوصل للمتورطين فيه وهما شخصين من سكان المحافظة واللذين تأكد ضلوعهما في الحادثة حيث قام أحدهما بشراء البنزين من محطة قريبة، وتواصل مع أحد الأشخاص لمساعدته في فعلته.
وأشارت الإمارة في بيان لها، إلى أنه تمت إحالة القضية للنيابة تمهيدًا لاستكمال الإجراءات ومعاقبة الشخصين.
الجوهرة[ عدد التعليقات: 1158 ] نشر منذ 51 دقيقة
يعطيكم العافية مجهود رائع
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49886 ] نشر منذ 51 دقيقة
ماهما بخير ولا بستين نعمه ,,
,, راح يندموا ويتمنوا ماجابتهما امهاتهما ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49886 ] نشر منذ 51 دقيقة
ماهما بخير ولا بستين نعمه ,,
,, راح يندموا ويتمنوا ماجابتهما امهاتهما ,,
نوير[ عدد التعليقات: 1158 ] نشر منذ 50 دقيقة
الله ينتقم منهم مؤذيين ليش عملوا هيك
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30407 ] نشر منذ 43 دقيقة
فضحتهم المحطه😐
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 7186 ] نشر منذ 41 دقيقة
الله يبشركم بالخير بالنهاية الحكومة لا تحفظ حقوق المواطنين الضعوف يعني وحدة تكد على اَهلها تحرقون سيارتها ليش وبأي حق منتم مسؤولين عنها ولا فيكم رجولة تساعدونها وتسدون حاجتها نتمنى العقاب الرادع حتى يكونون عظة وعبرة لغيرهم من المفسدين لانه فيه معارضين لمثل هذا القرار ويهددون النساء مثل أشباه الرجال هذي لازم الحكومة تعاقبهم حتى يتقي شرهم الضعفاء الأبرياء
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1547 ] نشر منذ 38 دقيقة
تستاهلون ما جاكم
qlq[ عدد التعليقات: 2886 ] نشر منذ 24 دقيقة
الى جهنم قطاعين الطرق
الواقع[ عدد التعليقات: 6310 ] نشر منذ 19 دقيقة
الله الله بجلد ظهورهم هؤلاء المجرمون بالسياط النارية التي تسلخ الجلود وتبقى ذكريات للمستقبل
نوير[ عدد التعليقات: 153 ] نشر منذ 8 دقائق
يجب ان يكونوا عبرة لكل شخص تلوح له نفسه بفعل هذا وباذية الناس