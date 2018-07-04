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  • نشر : منذ 53 دقيقة
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  • حوادث

القبض على المتورطين في حرق سيارة سيدة الجموم

القبض على المتورطين في حرق سيارة سيدة الجموم
نايف السالم(صدى):

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، أن شرطة المنطقة ألقت القبض على الأشخاص المتسببين في حرق سيارة سيدة الجموم، التي وقعت أمس الأول.

وباشرت فرق التحقيق متابعة الحادث، حيث تم التوصل للمتورطين فيه وهما شخصين من سكان المحافظة واللذين تأكد ضلوعهما في الحادثة حيث قام أحدهما بشراء البنزين من محطة قريبة، وتواصل مع أحد الأشخاص لمساعدته في فعلته.

وأشارت الإمارة في بيان لها، إلى أنه تمت إحالة القضية للنيابة تمهيدًا لاستكمال الإجراءات ومعاقبة الشخصين.


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10 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1158 ] نشر منذ 51 دقيقة

يعطيكم العافية مجهود رائع

[ عدد التعليقات: 49886 ] نشر منذ 51 دقيقة

ماهما بخير ولا بستين نعمه ,,

,, راح يندموا ويتمنوا ماجابتهما امهاتهما ,,

[ عدد التعليقات: 49886 ] نشر منذ 51 دقيقة

ماهما بخير ولا بستين نعمه ,,

,, راح يندموا ويتمنوا ماجابتهما امهاتهما ,,

[ عدد التعليقات: 1158 ] نشر منذ 50 دقيقة

الله ينتقم منهم مؤذيين ليش عملوا هيك

[ عدد التعليقات: 7186 ] نشر منذ 41 دقيقة

الله يبشركم بالخير بالنهاية الحكومة لا تحفظ حقوق المواطنين الضعوف يعني وحدة تكد على اَهلها تحرقون سيارتها ليش وبأي حق منتم مسؤولين عنها ولا فيكم رجولة تساعدونها وتسدون حاجتها نتمنى العقاب الرادع حتى يكونون عظة وعبرة لغيرهم من المفسدين لانه فيه معارضين لمثل هذا القرار ويهددون النساء مثل أشباه الرجال هذي لازم الحكومة تعاقبهم حتى يتقي شرهم الضعفاء الأبرياء

[ عدد التعليقات: 2886 ] نشر منذ 24 دقيقة

الى جهنم قطاعين الطرق

[ عدد التعليقات: 6310 ] نشر منذ 19 دقيقة

الله الله بجلد ظهورهم هؤلاء المجرمون بالسياط النارية التي تسلخ الجلود وتبقى ذكريات للمستقبل

[ عدد التعليقات: 153 ] نشر منذ 8 دقائق

يجب ان يكونوا عبرة لكل شخص تلوح له نفسه بفعل هذا وباذية الناس

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