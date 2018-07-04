القبض على المتورطين في حرق سيارة سيدة الجموم

نايف السالم(صدى):

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، أن شرطة المنطقة ألقت القبض على الأشخاص المتسببين في حرق سيارة سيدة الجموم، التي وقعت أمس الأول.

وباشرت فرق التحقيق متابعة الحادث، حيث تم التوصل للمتورطين فيه وهما شخصين من سكان المحافظة واللذين تأكد ضلوعهما في الحادثة حيث قام أحدهما بشراء البنزين من محطة قريبة، وتواصل مع أحد الأشخاص لمساعدته في فعلته.

وأشارت الإمارة في بيان لها، إلى أنه تمت إحالة القضية للنيابة تمهيدًا لاستكمال الإجراءات ومعاقبة الشخصين.